Guerra en el Cerro por Shakira

Dos jóvenes, entre ellos el ex novio, fueron acribillados en venganza por un femicidio.

El asesinato de Shakira Techera (17 años), ocurrido el pasado mes de febrero en el barrio La Paloma, lindante con Cerro Norte, derivó en una serie de represalias y ataques que culminaron con la muerte de dos jóvenes, acribillados a balazos el miércoles de noche en la misma calle donde murió la adolescente.

Kevin Chineppe (20 años), ex pareja de Shakira, y su amigo Dilan Fleitas, de 18, se encontraban en el cruce de las calles Francisco Siti y Ramón Piedra, en el barrio La Paloma, cuando una camioneta frenó junto a ellos. Del vehículo bajaron tres hombres armados con pistolas 9 milímetros y escopetas. Iban con el rostro destapado, por lo que los testigos los identificaron.

En cuestión de segundos se produjo una balacera que costó la vida a los dos jóvenes.

Si bien la investigación primaria no es concluyente, se estima que en el episodio intervinieron otras personas.

Efectivos policiales que llegaron al lugar, tras ser denunciado el incidente, dijeron que se escucharon al menos 50 detonaciones. Vecinos del entorno debieron tirarse al piso para evitar ser alcanzados por las balas.

Los investigadores policiales manejan varias hipótesis sobre el móvil de ambos crímenes. Una de ellas es que el ataque pudo ser un "sicariato", en el marco de una lucha "por territorio" de venta drogas.

Según esa hipótesis, ambas víctimas habrían mencionado la posibilidad de secuestrar a la pareja de un hombre que se encuentra preso en el ex Comcar.

Los investigadores de la Zona Operacional número IV manejan informes de que un rato antes que tuviera lugar la balacera, un preso del ex Comcar se comunicó vía telefónica con una mujer y le informó que su hermana estaba siendo secuestrada por los dos jóvenes que fueron asesinados.

En esa línea de investigación, los policías detuvieron en la mañana de ayer a un sujeto que podría aportar datos sustanciales a la causa. Hubo dificultades a la hora de su detención puesto que el detenido disparó contra un patrullero sin provocar heridas a los efectivos, según informó Telenoche.

La madre de Dilan Fleitas afirmó a Subrayado que su hijo fue asesinado como consecuencia de que ella misma denunció a un narco que opera en el barrio. La mujer se mostró enojada porque teme que su denuncia se haya filtrado desde la propia Policía. Aseguró que no hubo secuestro y que ambos homicidios están vinculados a la muerte de Shakira Techera.

Relató que debió arrastrar a su hijo desde el lugar del tiroteo hasta su casa y que el joven le pedía que no lo dejara morir. Sin embargo, el muchacho murió poco rato después en un centro asistencial de la zona como consecuencia de haber recibido una enorme cantidad de disparos. Al retirarse los asesinos le dijeron: "Esto te pasa por denunciar".

Femicidio.

La otra hipótesis tiene que ver con que Kevin Chineppe había sido pareja de Shakira Techera. Chineppe fue el primer acusado y se pidió su captura. El crimen se cometió mientras él y Shakira caminaban por la calle Francisco Siti.

Tras ser señalado como autor del crimen, se presentó en una comisaría y se declaró autor de la muerte, pero dijo que la mató de manera accidental cuando limpiaba su arma.

Cuando tuvo que declarar ante la jueza cambió la versión: dijo que dos personas pasaron en moto y dispararon sobre él. La Justicia se quedó sin pruebas para procesarlo.

Tras su liberación se desató un enfrentamiento entre las familias de La Paloma. Una casa donde vivió Chineppe fue baleada ferozmente poco tiempo después.

Asesinaron a un joven de 15 años en Canelones.

Un muchacho de 15 años fue asesinado en la noche del miércoles pasado en Barros Blancos, Canelones. En momentos en que salía de la casa de un amigo, situada en el kilómetro 32,500 de la ruta 101, recibió un impacto de bala en el estómago.

Testigos declararon que vieron a dos personas en una moto disparando sobre el muchacho. De manera inmediata, el joven herido fue trasladado a un centro asistencial privado donde, peses a los esfuerzos de los médicos, dejó de existir debido a la gravedad de la herida. La Policía de Pando está investigando.

Patrullero de Maldonado en busca del sospechoso del asesinato de la joven Koni Silva, ocurrido en junio de 2015 en Punta del Diablo. Foto: Ricardo Figueredo

MATAR Y MORIR EN EL BARRIO DE TODA LA VIDA