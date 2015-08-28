Guerra de bandas: le disparan once tiros

Dos jóvenes en moto dispararon ayer 11 tiros contra un individuo en La Unión en el marco de un enfrentamiento entre dos bandas de narcotraficantes.

Una de las gavillas es liderada por "los Puglia" y la otra la integran lugartenientes de "el Tom", un sujeto ultimado días atrás en la zona del Hipódromo de Maroñas, indicaron a El País operadores judiciales.

A las 15 horas de ayer, el individuo baleado (Sebastián F.) se dirigió a un contenedor para tirar una bolsa de basura en la esquina de Cipriano Miró y Apóstoles. Dos sujetos le dispararon de arriba de una moto y luego lo persiguieron por Apóstoles sin dejar de tirarle.

Pese a que recibió dos disparos en el abdomen y dos en las piernas, Sebastián F. logró ocultarse en el costado de una casa. Es posible que los agresores se alejaran porque pensaron que había muerto.

La Policía llegó en minutos al lugar y trasladó al herido al Hospital Pasteur, donde está fuera de peligro, según las fuentes.

El móvil del ataque se debió a que el herido declaró en un juzgado a favor de una de las bandas y la otra decidió vengarse, agregaron los operadores judiciales.

Según señalaron vecinos de la víctima a El País, hace dos semanas había sido baleada la casa del ahora herido por sujetos que se trasladaban en un auto.

Medidas.

La guerra entre ambas bandas también incluyó un tiroteo en la zona de Maroñas. Investigadores de la Zona II (Malvín) realizaron allanamientos ayer en viviendas de delincuentes en Villa Española en búsqueda de armas y drogas vinculadas a una de las bandas. Los operativos no arrojaron resultados.

“Los Puglia” vs. “el Tom”