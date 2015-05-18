Guardia de seguridad que mató a rapiñero quedó en libertad

Se entendió que actuó en legítima defensa y el expediente fue archivado, según explicó el juez Marcos Seijas.

Un delincuente de 31 años murió ayer de madrugada al intentar asaltar una estación de servicio en el balneario San Luis, departamento de Canelones.

El guardia de seguridad del local procuró disuadir al delincuente de su propósito. Al no lograr calmarlo, le efectuó un disparo con su arma de fuego, un revólver calibre 38, que impactó en el pecho del rapiñero. Falleció en el acto.

El guardia de seguridad, de 53 años, fue detenido y declaró ante el juez Marcos Seijas. El magistrado, según informó Subrayado, informó que compartió el dictamen de la fiscal de Atlántida y dispuso el cese de detención del guardia de seguridad.

El magistrado entendió que actuó en legítima defensa y el expediente fue archivado.

Patrullero de la Policía de Canelones. Foto: Archivo El País

SAN LUIS