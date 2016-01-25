Grupo de 50 personas atacó a policías para liberar a delincuente detenido

Una persona que promovió desórdenes durante un espectáculo musical fue detenida por la Policía. Pero en ese momento un conocido delincuente comenzó a arengar a varias personas para que agredieran a los funcionarios y así poder liberar al otro hombre, que ya estaba esposado.

Dos policías de Durazno resultaron lesionados durante la detención de una persona que estaba promoviendo desórdenes durante un espectáculo musical.

La agresión hacia los funcionarios fue por parte de un grupo de unas 50 personas, que motivadas por un conocido delincuente mientras lanzaba botellas de vidrio, arremetieron contra los uniformados para lograr la liberación del detenido, que pudo huir cuando estaba aún esposado, pero pudo ser capturado posteriormente.

Las autoridades policiales departamentales calificaron de “irracional e incomprensible” el accionar de este grupo de personas, según informo el portal Durazno Digital.

Así narra los hechos el parte policial.

“Dos delincuentes de 23 y 29 años, poseedores de antecedentes penales, se encuentran detenidos por promover desórdenes, atentar contra los policías actuantes y lesionar a los mismos en la Movida Tropical. Estos malvivientes son los causantes de la mayoría de los desórdenes en espectáculos públicos de esta ciudad.

En circunstancias que este fin de semana se llevaba a cabo la Movida Tropical, próximo a la hora 03:30, Policías que se encontraban a cargo de la seguridad del evento, se percatan que en las proximidades del escenario se estaba produciendo un desorden, logrando identificar a uno de los autores, un conocido delincuente de 23 años de edad poseedor de antecedentes penales el cual ha dado innumerables intervenciones a esta Policía, habiendo sido responsable de los desmanes ocurridos el fin de semana próximo pasado en Parador Municipal, donde fue detenido y puesto a posterior en libertad.

En momentos que se procedía a la detención del mencionado, el cual ya se encontraba esposado, otro compañero del malviviente, un delincuente mayor de edad, empezó a agredir a los uniformados lanzándoles botellas de vidrio y a incitar a los presentes para liberar al detenido, donde un grupo de unas cincuenta personas, de forma incomprensible e irracional, arremetieron contra los uniformados arrebatándoles al detenido ( el cual se fugó con las esposas puestas).

Personal Policial logró la detención de uno de los implicados, siendo éste, quien intentó en primera instancia arrebatar al Policía el detenido e interferir en la detención, cosa que a posterior logró con la ayuda de otras personas.

En el incidente resultaron con lesiones dos de los Policías actuantes, los cuales fueron reconocidos por el Médico Forense, para uno de ellos “dos hematomas de cuero cabelludo en región occipital, herida cortante superficie retro muscular izquierda” y para el restante “herida cortante en palma de mano izquierda, en base de pulgar tumefacción con equimosis de cuero cabelludo en región parietal temporal izquierda”.

De forma inmediata se montó un operativo logrando la detención del restante implicado el cual se había dado a la fuga esposado, por lo que el mencionado y su cómplice se encuentran detenidos para ser conducidos en el día de hoy a la Sede Judicial”.



INSEGURIDAD EN DURAZNO