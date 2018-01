Gremiales pedirán a Vázquez "participación más directa" del nuevo ministro

El presidente Tabaré Vázquez respondió esta mañana a la reunión que las gremiales le habían solicitado y le informó al presidente de la Asociación Rural, Pablo Zerbino, que podría recibirlos esta tarde. El encuentro será a las 18 horas en la oficina de Suárez.



Este mediodía en conferencia de prensa las gremiales hablaron, en medio de una reunión que comenzó en la mañana y seguirá luego de atender a la prensa.



Virginia San Martin, presidenta de la CAF, dijo que “hoy la situación ha cambiado bastante” desde el mes de diciembre, cuando le habían pedido la reunión a Vázquez. “La gente está agotada y viene haciendo movilizaciones a nivel nacional”, dijo.



San Martín señaló , respecto a las movilizaciones que se vienen dando, éstas son “legitimas” y son “por reclamos que las gremiales ya veníamos haciendo desde hace mucho tiempo y conversando con los diferentes ministros en diferentes instancias”.



“La idea es hoy no cortar el diálogo, tratar de continuar esta estrategia que habíamos planteado”, dijo, y señaló que tienen la intención de “manifestarle” al presidente “la situación actual, que cambió, no es la misma que a fin de año. Tenemos un agro movilizado, de forma pacífica, la gente está preocupada, tenemos los reclamos coinciden con los reclamos que veníamos haciendo”.



“Claramente quedó de manifiesto que una de las situaciones que más se reclamaba a Aguerre era una mejor conexión de los productores con el gobierno. Cuando el momento fue de bonanza, en ese periodo la participación del ministro fue muy buena, pero hoy estamos en otro momento, la bonanza se terminó”, sostuvo Zerbino, el presidente de la ARU.



Dijo que el ministro Aguerre "no ha podido estar acorde a lo que necesitamos" y que ante la llegada de Benech van a plantear que haya "una participación más directa, que esté más cerca del productor".



Además, Zerbino señaló: “Uno de los comentarios que le hice a Vázquez es que dado que la reunión es hoy de tarde no nos va a dar el tiempo de elaborar ningún documento como teníamos previsto”.