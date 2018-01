Las gremiales del agro ya están reunidas con Vázquez en Suárez y Reyes

Luego de la concurrida concentración de productores rurales del martes 23 de enero en Durazno, el presidente Tabaré Vázquez está reunido esta mañana con las gremiales del sector (con las que también ya estuvo el 15 de enero) y con la Federación Rural.



El pasado viernes, además, el presidente dialogó en la Torre Ejecutiva con representantes de los productores "autoconvocados", que le presentaron un documento con reclamos. Ante ellos, el mandatario "se comprometió a estudiar todos los puntos planteados" y dijo que "los va a analizar" hoy con las gremiales, según dijeron los productores luego de dicho encuentro.



Junto al presidente Vázquez están esta mañana el ministro de Ganadería Enzo Benech, la ministra de Industria Carolina Cosse, el titular de Economía Danilo Astori y el secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma.



Esta mañana, antes del encuentro con las gremiales, el presidente de la Federación Rural del Uruguay, Jorge Riani, habló con el programa Uruguay verano de radio Uruguay sobre las expectativas que mantienen: dijo que dentro de los reclamos y pedidos que hacen están el tema del combustible y la energía. “Recordemos que la energía se puede bajar, lo dicen los propios funcionarios de UTE, y si no bajan el combustibles no somos competitivos”, sostuvo.



“Uruguay debe sincerarse y bajar el costo del Estado, que no es sacar funcionaros públicos sino mejorar la eficiencia (...) “el peso del Estado es el gran responsable del déficit fiscal que tenemos”, dijo Riani.



También "vamos a pedirle al presidente que nos ayude a cerrar esta grieta que hay en la sociedad”, agregó.

RELACIONADAS Gremiales quieren ahora "escuchar" al presidente By EL PAIS Gremiales quieren ahora "escuchar" al presidente Gremiales quieren ahora "escuchar" al presidente Vázquez cedió y recibió a autoconvocados del campo By EL PAIS Vázquez cedió y recibió a autoconvocados del campo Vázquez cedió y recibió a autoconvocados del campo Mujica cuestionó a grandes productores que no ahorraron en tiempo de “vacas gordas” By Irene Nuñez Mujica cuestionó a grandes productores que no ahorraron en tiempo de “vacas gordas” Mujica cuestionó a grandes productores que no ahorraron en tiempo de “vacas gordas”