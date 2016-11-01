Gremial elimina la "cero ficha" en la tarde pero trabajadores no apoyan

A partir de este martes no regirá más el beneficio "cero ficha" de lunes a viernes de 12:00 a 18:00 horas, según indicó Óscar Dourado, los trabajadores no apoyan la decisión.

A partir de este martes no implementará más el beneficio de "cero ficha", que permitía que el taxista cobrara únicamente a partir de la bajada de bandera, según informó el presidente de la patronal del taxi, Óscar Dourado al programa radial Rompekabezasy confirmó El País.

Este nuevo funcionamiento regirá de lunes a viernes entre las 12:00 y las 18:00 horas, según explicó Dourado y agregó que se realiza para incentivar al taxista a llegar al destino.

Muchas veces ocurría que el trabajador aceptaba un viaje y en el camino decidía aceptar a otro cliente, lo que retrasaba su llegada, indicó el presidente de la patronal.

El aumento será entre ocho y diez pesos, costo equivalente al trayecto en fichas que recorre el taxista entre el punto de partida y hasta el de llegada.

Por su parte, Antonio Diez,secretario general del sindicato, informó a El País que la medida fue tomada por la patronal pero que los trabajadores no están de acuerdo y evalúan no implementarla.

Dourado indicó al respecto que la medida es para todos los trabajadores.

Uno de los primeros "bloqueos" realizado por taxistas a Uber. Foto: A. Colmegna

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