Gremial del Taxi tendrá 200 vehículos para traslado gratuito al acto del 1°

Quien desee ver el acto del 1° de marzo, pero no puede ir caminando, podrá viajar gratuitamente en los taxímetros que pondrá a disposición la Gremial Única del Taxi.

La Gremial Única del Taxi pondrá 200 taxímetros para trasladar en forma gratuita a quienes quieran asistir al cambio de mando, informó la misma gremial en un comunicado.

Desde la hora 9 a la hora 11 del domingo 1º de marzo se trasladará en forma gratuita a quienes gusten presenciar en vivo el acto.

Los pedidos se recibirán por los teléfonos 22031354 y 18787.



Apenas conocido el procesamiento de un taximetrista, el Suatt convoco a un paro. Foto: A. Martínez

LA TRANSICIÓN