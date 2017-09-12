Goñi pide rechazar la ley de "femicidio"

Cree que no es una solución y parece un “revanchismo”.

La Cámara de Representantes continuará esta tarde con la consideración del proyecto que establece el "femicidio" como agravante en los casos de asesinato de personas. El diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que presentó un informe en minoría que es contrario a la aprobación del proyecto, afirmó que este proyecto "no resuelve el problema de la violencia y las muertes de mujeres, sino por el contrario crea otros y aleja la solución".

Según el legislador "está demostrado que el mero aumento de penas para conductas ya contempladas no tiene ningún impacto efectivo". "Por lo que este proyecto solo genera inflación penal con aumentos exagerados de penas que implican un despropósito tal, que parece insinuar más un afán de revanchismo que una auténtica respuesta al reclamo de mayor protección a las mujeres en situación de vulnerabilidad", agregó.

En la sesión pasada de la Cámara donde se presentaron los informes, el diputado cuestionó este proyecto al que calificó como un "parche normativo" que "lo único que logra es distraer energías y posterga las verdaderas soluciones que deben venir con un abordaje integral con especial énfasis en la prevención".

Por otro lado, Goñi criticó también el "uso inadecuado" de la ley penal "para enviar mensajes sociales, porque eso implica hacer populismo y marketing con el derecho penal, lo que además de inefectivo termina dando la razón a quienes advierten que los legisladores muchas veces cobran al grito".

Finalmente, el legislador nacionalista consideró contraproducente el proyecto porque el texto "presenta ambigüedades e imprecisiones que serán fuente de errores e injusticias", y además "incurre en reduccionismos al pretender explicar la muerte de mujeres con generalizaciones que ponen bajo sospecha a todos los hombres y a la relación entre la mujer y el hombre". "Son simplismos inadmisibles que arriesgan ocultar las verdaderas causas del flagelo y por lo tanto oscurecen las posibles vías de solución", cree Goñi. El proyecto será convertido en ley hoy, dado que en el Senado ya se analizó hace algunos meses, y se aprobó por unanimidad.

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