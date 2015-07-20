Golpeó y le robó a una anciana, pero los vecinos lograron detenerlo

El delincuente agredió y le robó la cartera a la anciana de 79 años, pero fue visto por un grupo de vecinos. A pocos metros del lugar lo detuvieron hasta que llegó la Policía.

Una señora de 79 años llegaba a su casa en la zona de Salinas y cuando estaba a punto de ingresar fue sorprendida por un desconocido que la golpeó en la cara y le quitó la cartera.

Vecinos que fueron testigos del hecho lograron detener al delincuente a unos pocos metros del lugar. Llamaron a la Policía y lo retuvieron hasta que llegaron los agentes.

Jefatura de Policía de Canelones informó que el hombre, de 32 años, fue procesado con prisión por un delito de rapiña en grado de tentativa. Tenía un antecedente por un delito de rapiña.



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