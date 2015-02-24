Golpeó a una mujer para robarla pero las cámaras lo siguieron hasta su casa

El hombre sorprendió a la anciana a plena luz del día, la golpeó y la tiró al piso para robarle. Las cámaras del Ministerio del Interior captaron el robo y también el camino que recorrió el rapiñero hasta que ingresó a una casa de la Ciudad Vieja, donde luego fue detenido.

Las cámaras de seguridad instaladas por el Ministerio del Interior en Ciudad Vieja registraron el momento en que un joven rapiña a una mujer de 79 años. En las imágenes se puede ver cómo la tira al suelo y la golpea contra la pared, para tomar sus pertenencias.

El robo ocurrió entre las calle Piedras y Cerrito.

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