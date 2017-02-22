Gobierno y femicidios: "Iniciativas estatales no bastan sin un cambio cultural"

La Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República emitió un comunicado sobre la serie de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas varones. Llaman a realizar una “reflexión crítica y constructiva”.



La Secretaría de Derechos Humanos, que integra Presidencia de la República, emitió hoy un comunicado en el que pide a la sociedad reflexionar sobre las ola de violencia machista que azota a nuestro país, donde en lo que va del año se registraron siete feminicidios, algo "preocupante" para este organismo.

"La Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República entiende necesario plantear la necesidad de ocuparnos del tema y reflexionar sobre las condiciones de violencia que nos interpelan como sociedad", señala el comunicado difundido este miércoles.

Asimismo, asegura que la violencia ejercida contra mujeres, niñas y niños, así como a personas vulnerables, son expresiones de "estructuras de dominación y desigualdad que manifiestan una cultura patriarcal y machista".

"Asumir que es así es un paso para empezar a cambiar", sentencia el escrito.

En 2016 Uruguay registró la muerte de 24 mujeres que fueron "víctimas de homicidios consumados a manos de parejas y familiares", según los datos difundidos por el Ministerio del Interior.

En tanto, en lo que va de 2017 se registraron siete feminicidios, que ha provocado movilizaciones de colectivos feministas, así como reclamos de una legislación que contemple la figura del feminicidio.

Además, un octavo caso está siendo investigado por las autoridades policiales, luego de que se halló el cuerpo de una mujer en la zona del arroyo Miguelete.

Actualmente, el Parlamento tiene bajo consideración un proyecto de ley integral de violencia de género, que -entre otras cosas- plantea una serie de servicios gratuitos para las víctimas que van desde asistencia jurídica, psicológica, sanitaria y habitacional.

Sin embargo, el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos señala que "las múltiples iniciativas estatales y de la sociedad civil no bastan sin un cambio cultural que centre el valor cotidiano en la dignidad humana".

De esta manera, la institución pide adoptar cambios culturales, que reclamen "promover nuevas formas de resolver conflictos y pautas de convivencia y revertir los mecanismos reproductores de la desigualdad e inequidad".

Pese a esto último, la Secretaría de Derechos Humanos llama a aprobar la ley integral de violencia de género, por entender que "es la expresión normativa e institucional necesaria para poder encauzar el cambio cultural y avanzar hacia la eliminación de este tipo de violencia".

Finalmente, el organismo anunció que realizará una actividad el próximo 24 de marzo centrada en la temática "Cambio cultural, derechos humanos y violencia de género", donde propondrá la "reflexión crítica y constructiva de los distintos ámbitos institucionales y sociales".

EFE Multitudinaria movilización en Montevideo contra la violencia de género. Foto: Marcelo Bonjour

OLA DE FEMICIDIOSEFE