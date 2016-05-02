Gobierno insta a buscar medidas para evitar pérdida de puestos de trabajo

En un mensaje transmitido en cadena, el ministro Ernesto Murro dejó en claro que el país no está en “crisis”, pero la economía se desacelera y es necesario buscar mecanismos para evitar la pérdida de puestos de trabajo.

El gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social envió este domingo un mensaje en cadena, por el Día de los Trabajadores, en el que dejó en claro que el país no está en “crisis”, pero la economía se desacelera y es necesario buscar mecanismos para evitar la pérdida de puestos de trabajo.

“Tenemos que ver cómo somos capaces, en esta oportunidad, en esta situación compleja, de seguir adelante; porque nos duelen los 28.000 puestos de trabajo que perdimos en el 2015”, dijo el ministro Ernesto Murro.

El funcionario resaltó que la economía estuvo “10 años creciendo al 5% y eso era muy bueno; el año pasado crecimos sólo el 1%, pero recordemos que el 1%, crecimos durante todo el siglo XX en promedio, por tanto no estamos ni en la dictadura ni en la época del haces la tuya ni en la crisis de 2002”.

En ese contexto Murro instó a redoblar el esfuerzo “con más solidaridad”, “cultura de trabajo para el desarrollo asociando educación y trabajo”, más “redistribución de la riqueza” y “mejores condiciones de trabajo y de salario”, pero también con “más calidad en ese trabajo, con más asiduidad, con más productividad, con empresas sostenibles y sustentables, porque no queremos cualquier crecimiento”.

El mensaje incluyó un balance de lo realizado y lo que resta por hacer que incluyó testimonios de trabajadores y empresarios.

Entre los números destacados figuran la atención de 1.800 conflictos colectivos en más de 4.000 audiencias con 98% de acuerdo y cumpliendo un rol preventivo en más del 90% de los conflictos, la participación en rondas salariales donde tres de cada cuatro convenios fueron votados conjuntamente, 500 trabajadores que en 45 días de vigencia del acceso a lentes prótesis y órtesis en el sector público se acogieron al beneficio.

También se informó que más de 400 empresas se interesaron en la ley de empleo juvenil y se han contratado a 583 jóvenes y otros 326 han participado en experiencias formativas. También se procesaron actuaciones inspectivas que buscaron proteger a 136.000 trabajadores.

Por su parte, el Director Nacional de Trabajo, Juan Castillo desarrolló los próximos pasos del Ministerio entre los que incluyó seguir fomentando la negociación de los ámbitos públicos, mejorar la formación y capacitación de empleadores y trabajadores para evitar futuros conflictos y seguir apostando a la mejora de las relaciones laborales. Finalmente Castillo concluyó "seguir acotando los tiempos de las demandas individuales, cuestión esta muy requerida y muy demandada por los usuarios en su conjunto”.



Ernesto Murro. Foto: Marcelo Bonjour

dia del trabajador