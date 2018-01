Un gobierno "entregado" y "sin reacción"

El líder del sector Todos apuntó su artillería pesada contra el gobierno y dijo que este 2018 es "el fin de la vida útil del gobierno". "Este gobierno se terminó. ¡Se terminó!", dijo enfáticamente.

En esa línea apuntó sobre la seguridad pública y dijo que su grupo se cansó de hacer propuestas concretas para mejorar la situación y lo único que han encontrado fue rechazo.

"Todos estamos de acuerdo en que el ciclo del Frente Amplio se terminó y hay que reconocerle a los demás partidos de la oposición que han tenido iniciativa", opinó. Por eso dijo que deben trabajar fuerte para cambiar el gobierno.

RELACIONADAS Lacalle Pou: "El ciclo del FA se terminó; este año es el fin de la vida útil del gobierno" By Lucía Baldomir Lacalle Pou: "El ciclo del FA se terminó; este año es el fin de la vida útil del gobierno" Lacalle Pou: "El ciclo del FA se terminó; este año es el fin de la vida útil del gobierno" Arroceros cruzan a Vázquez por comentarios sobre productividad By EL PAIS Arroceros cruzan a Vázquez por comentarios sobre productividad Arroceros cruzan a Vázquez por comentarios sobre productividad Larrañaga dice que los blancos deben liderar construcción de una agenda con la oposición By Alejandro Mendieta Larrañaga dice que los blancos deben liderar construcción de una agenda con la oposición Larrañaga dice que los blancos deben liderar construcción de una agenda con la oposición

"Tenemos que estar preparados para representar a la gran mayoría del país; de tomar cosas que quizás no sean nuestras pero que son buenas para el país. (…) Hay que querer cambiar para defender a la gente de bien", aseguró".

Además prometió estar cercano a la gente y escuchar las demandas de cada ciudadano. Allí explicó que siempre fue muy desconfiado de los políticos que hablan sobre "el globo terráqueo", en referencia a quienes se explayan con los grandes temas globales, y no se hacen cargo de los problemas del día a día. "La dedicación tiene que ser a la persona, al uruguayo. No es a la masa. El político que no habla de las cosas chicas no va a poder hacer las cosas grandes".