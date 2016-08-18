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El País Información

Gobierno de Brasil eleva proyección crecimiento del PIB 2017

18/08/2016, 05:10
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Gobierno: si Rousseff es destituida, Temer se quedará hasta el 2019. Foto: Reuters
Brazil's interim President Michel Temer attends the ceremony of social welfare program "Bolsa Familia" (Family Allowance) at the Planalto Palace in Brasilia, Brazil, June 29, 2016. REUTERS/Adriano Machado BRAZIL-POLITICS/
ADRIANO MACHADO/REUTERS

El Gobierno de Brasil elevó su estimación de crecimiento económico al alza a un 1,6% en el 2017 desde un 1,2% estimado previamente ante una mejora en los indicadores de confianza, dijo el miércoles el Ministerio de Hacienda.

El secretario de política económica del ministerio, Carlos Hamilton Araujo, dijo que un incremento en los niveles de confianza empresarial y de los consumidores había comenzado a ayudar a sectores de la economía que habían estado afectados por dos años de recesión.

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Gobierno: si Rousseff es destituida, Temer se quedará hasta el 2019. Foto: Reuters

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