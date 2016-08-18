Gobierno de Brasil eleva proyección crecimiento del PIB 2017
El Gobierno de Brasil elevó su estimación de crecimiento económico al alza a un 1,6% en el 2017 desde un 1,2% estimado previamente ante una mejora en los indicadores de confianza, dijo el miércoles el Ministerio de Hacienda.
El secretario de política económica del ministerio, Carlos Hamilton Araujo, dijo que un incremento en los niveles de confianza empresarial y de los consumidores había comenzado a ayudar a sectores de la economía que habían estado afectados por dos años de recesión.
perspectivasREUTERS
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