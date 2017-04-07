Gobierno confirmó una caída en la cifra de homicidios, rapiñas y hurtos

El Ministerio del Interior afirmó que el "marcado" descenso en los niveles de estos delitos está relacionado con el Programade Alta Dedicación Operativa, que cuenta con 1.000 policías.

En lo que va del año se registró un descenso en el índice de homicidios, rapiñas y hurtos, informó el director general del Ministerio del Interior, Charles Carrera a Presidencia.

Según los datos preliminares las rapiñas bajaron 10,8%, los homicidios 10,4% y los hurtos 7%. Esta disminución "tan marcada" está relacionada, según Carrera, con la implementación del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO).

“El PADO es un programa altamente beneficioso, porque marca presencia policial en la vía pública y logró algo histórico para el país. A partir de estos cambios, por primera vez en la historia existe un descenso cualitativo de los delitos" expresó Carrera.

Una de las metas del Ministerio del Interior para incorporar al proyecto de Rendición de Cuentas es ampliar el programa para reforzar la seguridad en las zonas turísticas de Maldonado, Colonia y áreas de frontera como Salto, Paysandú, Artigas, Rivera y Cerro Largo.

“Ya se lo planteó el ministro Eduardo Bonomi al presidente de la República, Tabaré Vázquez”, confirmó el director general de Interior.

El programa cuenta con 1.000 policías de Montevideo, Canelones, San José y de la Dirección Nacional Guardia Republicana y se encargadel patrullaje preventivo y represivo en el combate a los delitos de rapiña, tráfico de drogas y armas.

Antes del comienzo de cada jornada se definen los sectores donde se trabaja y los recursos para cada zona, en función de las actividades y el flujo de personas.

El personal recorre los circuitos a pie, en motocicleta, en patrulleros y en vehículos encubiertos, que envían información constante y precisa sobre los movimientos sospechosos de vehículos y personas.

En Montevideo, los operativos se desarrollan de forma variable, es decir en distintos lugares y horarios, desde las 14:00 horas a las 2:00, donde se concentran mayormente los delitos. A diario, 370 policías patrullan según análisis que evidencian factores de riesgo.

Seccional N° 12 investiga rapiña que niños realizaron en Brazo Oriental. Foto: D.Borrelli.

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