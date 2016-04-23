Gobierno abierto a discutir agravamiento de las penas

El presidente Tabaré Vázquez anunció ayer, tras una nueva reunión con los partidos políticos por la situación de inseguridad, que el gobierno está dispuesto a analizar las propuestas de la oposición relativas a la legislación penal, entre ellas la reforma del Código Penal para endurecer las penas y también las normas sobre minoridad infractora.

La novedad fue vista con buenos ojos por los partidos de la oposición, cuyas delegaciones ayer se reunieron en la Torre Ejecutiva con el mandatario y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

Además, anunció que la Suprema Corte de Justicia y el fiscal general Jorge Díaz serán integrados a las reuniones cuando se traten las iniciativas del gobierno sobre la aplicación de normas del Código del Proceso Penal (CPP) y lo relativo al régimen de salidas transitorias.

El nuevo encuentro tuvo lugar en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, hasta donde llegaron los nacionalistas Luis Alberto Heber, Javier García y Carlos Camy; los colorados Germán Cardoso, José Garchitorena y Consuelo Pérez; los independientes Pablo Mieres, Daniel Radio e Iván Posada; la Unidad Popular con Eduardo Rubio y Gonzalo Abella; y la Concertación con Edgardo Novick, Guillermo Stirling —asesor en seguridad—, y el abogado penalista Jorge Barrera, a quien Novick presentó como "asesor personal".

Vázquez abrió la reunión pidiendo que se definiera el ordenamiento de los temas a considerar. Entonces, el senador nacionalista Javier García le preguntó: "Presidente ¿algo es innegociable?", refiriéndose a los proyectos presentados por el gobierno. Vázquez le aclaró que "todo es modificable".

Entonces el presidente preguntó: "¿Tienen algún problema en que el señor ministro (Bonomi) haga una presentación de los proyectos?". Todos asintieron y el ministro comenzó a describir una a una las características de las iniciativas que el gobierno puso en manos de la oposición en la reunión del martes 12.

El senador Heber, jefe de la delegación del Partido Nacional, había estado dialogando en reserva con el presidente antes de la reunión, donde le pidió en nombre del partido que el gobierno se pronunciara sobre las iniciativas aportadas por los blancos.

Como resultado de aquel diálogo, Vázquez comenzó a pedir opinión a sus colaboradores sobre algunos proyectos de la oposición en los que, según participantes de la reunión, había coincidencias con las ideas del gobierno al respecto. Fueron temas como la abreviación de los juicios, un aspecto contenido en el nuevo Código del Proceso Penal, una parte del cual se pondrá en funcionamiento en 2017, y las salidas transitorias y el régimen de libertades anticipadas.

Para el gobierno estos dos aspectos son "cruciales" al abrir la negociación, dijo Vázquez a sus interlocutores. "Los temas de la seguridad son de principal preocupación para la gente. Todos lo sabemos", remarcó el presidente.

Sobre las reincidencias delictivas y el régimen de salidas transitorias de los reclusos, Vázquez informó que "hay muchos puntos de acuerdo" entre todos los partidos y el gobierno. Por eso anunció que se generará una comisión que ordene los puntos del acuerdo que "son muchos", dijo.

Al respecto, el ministro Bonomi informó en la reunión que el gobierno quiere cambiarlo lo antes posible, y puso como ejemplo lo que consideró "un récord": hay reclusos que han sido beneficiados con el régimen de libertades anticipadas y han reincidido hasta 17 veces.

Tras la reunión, el presidente hizo subir al piso 11 a los medios para que pudieran registrar imágenes de la reunión en la sala que el mandatario reserva para las reuniones numerosas.

El presidente, en su mensaje final, habló de "acuerdos" con las fuerzas de la oposición y de negociar contenidos relevantes sobre la seguridad pública, algo que a los partidos les cayó muy bien, según expresaron sus delegados a la reunión en la Torre Ejecutiva.

"Hicimos un repaso sobre distintos puntos y proyectos de ley de los partidos políticos", dijo Vázquez.

El grupo de trabajo, que Vázquez anunció que se creará y que trabajará desde la semana próxima, comenzará a analizar los temas referidos.

Además mencionó que en una próxima instancia en dos semanas el presidente y los partidos volverán a reunirse para explorar eventuales acuerdos en torno a proyectos planteados por los partidos. "El Partido Nacional propone que estudiemos modificaciones al Código Penal con respecto a los temas del aumento de penas y la calificación de los delitos. Un segundo punto que plantea el Partido Nacional y que vamos a analizar —no hay temas proscriptos— es el combate al narcotráfico. Y el tercero es sobre las modificaciones al tratamiento penal de los delitos cometidos por menores", dijo el presidente.

Y agregó que se estudiarán las propuestas del Partido Colorado sobre la situación carcelaria. "También estará en la agenda", remarcó.

La delegación de Unidad Popular se retiró antes de finalizar la reunión por un compromiso político. Vázquez precisó que ellos habían dado su conformidad para los anuncios hechos anoche.

La Corte concedió 99% de libertades pedidas

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) concedió 297 libertades condicionales a personas privadas de libertad en el primer trimestre de este año, lo que supone el 99,33% de las solicitadas en lo que va de 2016, según estadísticas de la Sección de Libertades y Visita de Cárceles de la Corporación. Además, la SCJ informó que concedió 104 libertades anticipadas (el 32,5% de las solicitadas) y 11 libertades provisionales, es decir, el 40,74% de las pedidas. En todo el año pasado, la Suprema Corte concedió un total de 666 libertades anticipadas, 1.561 libertades condicionales y 22 libertades provisionales, según las estadísticas, lo que representa respectivamente, el 41,18%, el 99,04% y el 13,83% de las solicitudes totales recibidas en cada caso.

Vázquez en Torre Ejecutiva con delegados de partidos con representación partidaria. Foto: M. Bonjour.

VÁZQUEZ ANUNCIÓ AVANCES CON LA OPOSICIÓN