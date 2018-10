Una gira por China que despierta optimismo de cara al futuro

Un socio que representa el 28% de las exportaciones

En la última década, las relaciones bilaterales entre Uruguay y China han ido en crecimiento. Según datos de Uruguay XXI, las exportaciones uruguayas a ese mercado totalizaron US$ 1.771 millones en 2017, y si se toman en cuenta las zonas francas esta cifra trepa a los U$S 2.549 millones. Esto representa un 28% de las exportaciones totales del país, siendo la soja, la celulosa y la carne bovina los productos más vendidos. Por su parte, China fue el principal proveedor de Uruguay en 2017, con importaciones por US$ 1.694 millones, principalmente de teléfonos, insecticidas, computadoras y grupos electrógenos. Esta relación convierte al país asiático no solo en nuestro principal aliado comercial, sino en el único de los cinco socios mayores con el que Uruguay tiene superávit en la balanza comercial.