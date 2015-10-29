"Gente de clase media comete delitos graves"

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que entre el 90 y el 93% de las rapiñas se cometen en el área metropolitana, que la meta de abatirlas 30% se perseguirá en un plazo que comenzará el 1° de enero de 2016 (fecha a partir de la que tiene vigencia el Presupuesto), que los homicidios se han incrementado por enfrentamientos entre bandas y que cada vez hay más delincuentes de clase media.

Bonomi estuvo en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores ante la que que dijo que la Policía es cada vez más eficaz. "El año pasado la Policía detuvo y la Justicia procesó a unos 13.000 delincuentes; 7.000 con prisión. Esa cifra es casi igual o un poco menor a la cantidad de presos total que había cuando nosotros asumimos. Este año la cantidad de gente detenida y procesada por la Justicia será mayor. ¿El problema está en la ineficacia de la Policía o la Policía está siendo muy eficaz? Hay una relación entre la cantidad de gente que se vuelca a la delincuencia y la cantidad de delitos. Si la gente que se vuelca a la delincuencia es cada vez mayor, el problema tiene otras explicaciones que no están en la eficacia de la Policía. El inspector (Julio) Guarteche dijo que cada vez más nos encontramos con que gente que comete delitos graves, pertenece a la clase media. Cada vez más nos encontramos con que delitos graves son cometidos por gente que no tiene ningún tipo de antecedente. Eso indica un problema. ¡Claro que sí! Pero reducir el problema a la ineficiencia de la Policía, es equivocado", dijo.

Bonomi señaló también que fenómenos vinculados a la acción de los delincuentes que ocurren en la región se están trasladando a Uruguay como "el control de algunos territorios, el intento de expulsar gente de esos territorios y la pelea entre bandas de delincuentes que no son ajustes de cuentas".

Coincidió así con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien el domingo dijo en entrevista con El País que hay narcos que ya controlan territorios en Montevideo y la zona Metropolitana.

Bonomi reconoció que "los homicidios han aumentado pero no es lo que más preocupa, porque los homicidios por intentar adueñarse de la propiedad privada incluso han bajado". Y agregó: "Aunque no guste, porque se dice que es una excusa no es una excusa, lo que ha aumentado son los homicidios por conflictos entre delincuentes (...) Ahora hablamos de conflictos entre delincuentes que pelean por dominar mercados, controlar territorios y expulsar gente. Esos casos superan el 50%, por lo que la gran escalada de homicidios no se dio por robos", explicó.

Bonomi se molestó con el senador blanco Javier García que lo cuestionó porque durante los seis años las rapiñas subieron 60%. La acción del gobierno "en algún momento va a dar resultado", sostuvo.

Asesinato seguido de amenazas

El ministro contó a los senadores que en Tres Ombúes fue asesinado un joven que realizaba trabajos sociales. "Atacaron a gente que quiso salir de testigo y que también estaba trabajando en cuestiones sociales del barrio. Hay situaciones que antes no se daban y que ahora sí están pasando, y que tienen que ver con preservar un territorio para los delincuentes. Hay que defender esos territorios para la acción social que evite ese tipo de cosas. Eso requiere una articulación mucho más grande entre distintos actores. Esa articulación se está tratando de hacer y va a dar resultado", sostuvo Bonomi.

Al senador blanco Javier García no le gustó cuando Bonomi dijo que en la comisión no se estaba discutiendo "en serio". "No solo es atrevido sino que al mismo tiempo burló a la Comisión. En ningún momento de mi intervención hablé de la eficacia policial; hablé del fracaso de la gestión del señor Ministro Bonomi (..) Durante su gestión las rapiñas aumentaron un 60%", advirtió.

Bonomi dijo que este año habrá más procesados y detenidos. Foto: F. Ponzetto.

Bonomi preocupado por la “guerra” territorial de los narcos