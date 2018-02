El gasto de los turistas cayó 12,1% en enero

En el primer mes del año llegaron al país 614.766 visitantes, unos 49 mil más que en el mismo período del año anterior. El promedio de estadía —siete días y medio— se mantuvo igual, pero lo que sí cambió considerablemente entre un período y otro fue el gasto de los turistas: de acuerdo a cifras brindadas ayer por el Ministerio de Turismo, ingresaron este año 439 millones de dólares, un 12,1% menos respecto a enero de 2017.

"El año pasado el ingreso de turistas creció 20% y el gasto casi 45%. Estamos comparándonos con un año extraordinariamente bueno. Si yo me voy al 2016, hoy estaríamos 100 millones de dólares arriba, pero siempre comparamos con el período anterior", explicó en conferencia de prensa la ministra Liliam Kechichian.

En el año 2015 el ingreso de divisas fue de US$ 339 millones, en 2016 de US$ 342 millones, en 2017 de US$ 499 millones y en 2018 US$ 439 millones. De acuerdo a la ministra, esa disminución registrada este año puede responder al regreso de la clase media argentina a los distintos balnearios del país —sobre todo a Punta del Este—, porque poseen una menor capacidad de gasto.

"La baja se notó fundamentalmente en alojamiento hotelero y en alimentación, no así en viviendas arrendadas", anotó Kechichian. Punta del Este fue el balneario que recibió más ingresos —292 millones de dólares— seguido por Montevideo con 54 millones de dólares.

RELACIONADAS Maldonado: turistas cuidan el bolsillo y optan por alquileres más bajos By EL PAIS Maldonado: turistas cuidan el bolsillo y optan por alquileres más bajos Maldonado: turistas cuidan el bolsillo y optan por alquileres más bajos Flores propone paseos por el "fantasmal" Pueblo Andresito By EL PAIS Flores propone paseos por el "fantasmal" Pueblo Andresito Flores propone paseos por el "fantasmal" Pueblo Andresito

En cuanto a si se mantendrán o no los beneficios financieros para los extranjeros que veranean en el país, la jerarca explicó que la propuesta se había prorrogado "hasta abril de 2018 por última vez". "Pero eso no quiere decir que no vaya a haber ninguna devolución de IVA. Estamos todavía trabajando con el Ministerio de Economía para hacer una propuesta", sostuvo.

Vienen y van.

Este primer mes del año los principales destinos elegidos fueron: Punta del Este con 194 mil visitantes, seguido por Montevideo con 71.900, la costa de Rocha con 69 mil, Piriápolis con 56 mil, el litoral termal con 50.500 y Colonia con 27.700 visitantes.

Por otra parte, referido al turismo emisivo (los uruguayos que salieron del país) las cifras fueron similares con respecto al año anterior: en 2017 veranearon en el exterior 171 mil uruguayos y este año fueron 168 mil. La diferencia se registró principalmente en el gasto medio: mientras que en 2017 fue de 567 dólares, este año fue de 1.181 dólares.

"Hay una duplicación de gastos de los uruguayos que salieron al exterior que se refleja fundamentalmente en los pasajes internacionales, porque el principal destino elegido fue Europa, donde la estadía suele ser mayor que cuando se mueven en la región, por lo que el gasto también aumenta", explicó Kechichian.

Lo que dejó 2017.

El año pasado ingresaron al país 3,9 millones de visitantes, 18,4% más que en 2016. Si se tuviera en cuenta la llegada de cruceristas (275.000), se superaría los 4 millones de visitantes, cifra récord en el país.

Los argentinos fueron los que más visitaron Uruguay: llegaron 2,6 millones, un 24,1% más que en 2016. Los brasileños fueron 504.488 este año, 72.046 más que en 2016, y los chilenos 64.566, registrando un aumento de 19,7% en relación a ese año. "En otros tiempos los chilenos siempre se concentraban en el mes de febrero, pero este año tuvimos una presencia constante de personas de esa nacionalidad este primer mes del año", dijo el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff. La presencia de paraguayos también aumentó: en 2017 fueron 43.501, mientras que en 2016 llegaron 41.466.

Los únicos que registraron una leve disminución fueron los turistas de nacionalidad norteamericana, europea y del resto de América: ingresaron 340.847, cuando en 2016 lo hicieron 347.765.

Dinero y destinos.

Montevideo fue el destino más elegido, recibiendo cerca de un millón de visitas (13,4% más que en 2016), seguido por Punta del Este con 824 mil (19,5% más) y el litoral termal que recibió 670.000 visitantes, significando un crecimiento de 35% respecto a 2016, cuando se registraron 496 mil turistas.

En cuanto al ingreso de divisas, se registró un 27,9% más que en el 2016: entraron 2.334 millones de dólares. Punta del Este fue el destino que dejó más dinero: US$ 1.000 millones, seguido por Montevideo con US$ 617 millones, registrando un aumento de 9% sobre 2016. La costa de Rocha, en tanto, tuvo un ingreso de US$ 153 millones, 69,1% más que en 2016.