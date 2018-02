C 1080 ganó el Desfile de Llamadas por tercer año consecutivo

C 1080 ganó el Desfile de Llamadas por Isla de Flores, según el fallo del jurado dado a conocer esta mañana en el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo.



La comparsa que dirigen Waldemar Silva y sus hijos Wellington y Mathías se impuso a Valores y Yambo Kenia por 6 y 7 puntos, respectivamente.

Es la sexta corona del grupo y su tercera consecutiva (ganó en 2003, 2004, 2014, 2016, 2017 y 2018).



En tanto, Tronar de Tambores ganó la distinción a la Mejor Cuerda de Tambores, Cenceribó se adjudió el Mejor Cuerpo de Baile, Fátima Curcio (Cenceribó) fue la Mejor Vedette, Carlos Álvarez (La Explanada) ganó el premiio como Mejor Bailarín, C 1080 ganó el Mejor Cuadro de Personajes Típicos y La Genración Lubola obtuvo el galardón al Mejor Cuadro de Trofeos.



Las dos primeras menciones se correponden con el mayor puntaje obtenido en esos rubros.



El jurado estuvo presidido por Xosé de Enríquez e integrado por Hugo Surraco, Juanita Fernández, Julio González y José Ramírezz en cuerda de tambores; Gabriela Fernández, Belén Ray, Ana Rivero, Laura Méndez y Verónica Britos en danas y coreografías, mientras que Daniel Correa, Norma Muniz, Martín Iribarren, Álvaro Ramírez e Isabel de la Fuente califiicaron en diseño y realización estética.



POSICIONES FINALES

(Las primeras 23 obtienen su clasificación automática para el año que viene)

1° C 1080 442 pts

2° Valores 436 pts

3° Yambo Kenia 335 pts

4° Cenceribó 428 pts

5° Sarabanda y La Jacinta 426 pts

7° Candongafricana 422 pts

8° La Tangó 421 pts

9° Tronar de Tambores y La Simona 415 pts

11°Mql y Zumbaé 402 pts

13° La Facala 400 pts

14° Mi Morena 399 pts

15° La Fabini 396 pts

16° Generación Lubola 393 pts

17° La Gozadera 390 pts

18 La Unicandó 387 pts

19° Batea de Tacuarí 386 pts

20° Elegguá 381 pts

21 Uráfrica 379 pts

22° Samburú Morán 375 pts

23° La Explanada 365 pts

24° Mandinga 362 pts

25° La Carpintera Roh 358 pts

26° Kalema 356 pts

27° La Dominó 352 pts

28° La Covacha 349 pts

29° Nimba 349 pts

30° Kalumkembe 346 pts

31° La Fuerza 343 pts

32° Maldombe 342 pts

33° Afrocán 339 pts

34° Las Panteras de Benguela 334 pts

35° LCV 333 pts

36° La Cruzadera 328 pts

37° La Que Toca 324 pts

38° Templando en Puerto Rico 322 pts

39° Malanque 322 pts

40° Makondo 320 pts

41° E.P. 319 pts

42° La Sandunguera y Agguaile 316 pts

44° Los Niche 306 pts

45° Somalía 289 pts

46° Lolonga 271 pts

DESCUENTOS DE PUNTAJES POR EXCEDER LOS 75 MINUTOS DE DESFILE

(SE APLICARON DOS POR CADA MINUTO DE EXCESO)



Templando en Puerto Rico 4 pts

Makondo 6 pts

La Explanada 6 pts

Los Niche 8 pts

Somalía 2 pts

Cruzadera 4 pts

La Dominó 10 pts

La Covacha 4 pts

Afrokan 10 pts

Lulonga 2 pts

Sarabanda 2 pts

Eleggua 10 pts

MQL 6 pts

La Fabini 14 pts

La Gozadera 10 pts

La Unicandó 20 pts

Bateas de Tacuarí 4 pts

La Generación Lubola 14 pts

La Carpintera Roh 18 pts

Candongafricana 2 pts

Uráfrica 14 pts