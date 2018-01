MGAP asegura que el color verde en una pieza de pollo se debe a "lesión" y no a hormonas

El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) informó este martes que en algunas ocasiones la carne de pollo puede presentar coloraciones verdosas producto de "lesiones en pectorales provocada por traumatismos (machucamiento)" y que esto no es por el uso de hormonas, práctica que no está permitida en Uruguay.



La explicación llega luego de que se difundiera a través de las redes sociales la imagen de una presa de pollo, en cuyo interior se puede observar una parte de color verdoso.



El producto fue adquirido en un supermercado de plaza. Según indicó el comprador, al realizar el reclamo el carnicero le explicó que el color se debía a "las inyecciones de hormonas que les dan a los pollos para incrementar el peso rápidamente y que esto sucede en TODOS LOS POLLOS que no son de campo".



"En algunos casos el pollo no absorbe bien las hormonas y por eso queda como un 'hematomas'”, agregó el carnicero al cliente, que publicó su versión en su cuenta de Facebook.



Tras esta versión, el MGAP aclaró que "no está permitido el uso de hormonas en Uruguay, tal como se especifica en el decreto 915/88. Allí también se define la prohibición de la importación, fabricación, venta y uso de los medicamentos veterinarios utilizados para la promoción del crecimiento o engorde en las especies bovina, ovina, suina, equina y aves".



El director de Regulación Alimentaria de la Intendencia, Marcelo Amado, dio la misma explicación que el Ministerio a Subrayado y aseguró que el tono verde que se ve en el pollo se debe a "lo que se llama enfermedad del músculo verde o miopatía del pectoral profundo".



“Es debido a un problema de la circulación en los músculos, debido a un exceso de movimiento en las alas, un aleteo brusco y rápido en animales grandes. Se acumula sangre y se forman coágulos. Una vez que el animal muere ese coágulo se pone verde”, agregó.



Amado indicó a su vez que “no hay permisos para importar ni distribuir hormonas animales en Uruguay. Los productos cárnicos en Uruguay no tienen hormonas. No hay aplicación de hormonas”.

El MGAP además explicó que dentro del Ministerio funciona un Programa Nacional de Residuos Biológicos que tiene como objetivo "asegurar la inocuidad de la carne y productos cárnicos para el consumo humano".



"Este programa, que es oficial y se desarrolla en todo el territorio nacional, consiste en un muestreo para el monitoreo de medicamentos veterinarios y contaminantes ambientales en plantas de faena, así como en establecimientos agropecuarios", aseguraron.



El MGAP aseguró que, a raíz de la polémica surgida en las últimas horas, se está trabajando en coordinación con el Instituto Nacional de Carnes (INAC), para evaluar la situación denunciada y para darle seguimiento.



Amado por su parte aseveró que en caso de encontrar carne en esta situación lo recomendable es devolverla, si bien el resto de la carne "no tiene problema de salud".