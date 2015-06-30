Futbolistas de las selecciones sub 15 y 18 recolectarán residuos

Futbolistas de las selecciones juveniles sub 15 y sub 18 de Uruguay, deportistas retirados de destacada trayectoria, comunicadores y personalidades de otros ámbitos realizarán mañana tareas de limpieza en una zona de Montevideo.

La jornada de limpieza es organizada por el activista social y comunicador Juan Pedro Ribas, que considera que la basura es de los principales problemas en Montevideo y que para mejorar es necesario el compromiso de los ciudadanos, como también de los funcionarios responsables de la recolección y de las autoridades de gobierno.

La actividad de este miércoles 1° de julio será en Luis Alberto de Herrera y Francisco Rodrigo. Allí Ribas prevé que se concentren decenas de individuos que ayudarán a personal de recolección contratado por la IMM.

Entre quienes le anunciaron que participarán —además de los futbolistas juveniles— se encuentran el técnico de la sub 15 Alejandro Garay, los también técnicos y ex futbolistas Víctor Púa y Jorge Barrios, dos catedráticos grado cuatro de la Facultad de Derecho, maestras de Primaria, boxeadores y exboxeadores.

"Es probable que concurran la intendenta Ana Olivera y el intendente electo Daniel Martínez, a juntar basura con los muchachos", agregó Ribas.

Amor.

"Ni cinco intendencias arreglan la mugre, si no la arreglamos todos", sostuvo Ribas. Consideró que "una empresa de gobierno, un ente o una intendencia no es una entelequia, un ente abstracto y distante", sino que es "el conjunto de hombres y mujeres que lo componen".

Cree que "el amor es el alma más poderosa y humilde" y por eso "pido con humildad que los integrantes del gobierno público sientan amor por la tarea que hacen, amor por la gente y la necesidad de ser amados". "No puede ser que estén contentos con que la gente esté molesta con ellos", agregó.

"Venimos a decirles a nuestros hermanos de la limpieza que estén orgullosos de su tarea, que componen la selección celeste de limpiadores, como la selección celeste de carpinteros, médicos y electricistas, que son orgullo de nuestro país", declaró Ribas a El País y acotó que esa tarea se debe hacer "con dedicación".

"Solicitamos que el ente de gobierno sienta amor por la gente, que no sea indiferente. No es mucho pedir, creo", dijo. Por eso afirma que es necesario que los jerarcas "reclamen buen comportamiento de los empleados" y que ellos "también lo tengan".

"Hay un hecho que debe señalarse, Pepe (José Mujica) le dijo al Papa Francisco que él puede contratar miles de funcionarios, pero no el amor. Es que el amor tiene que partir del propio ser humano que está al servicio de otro y que otro además le paga", resaltó Ribas.

Esta actividad será el inicio de una campaña que "voy a seguir y a la que me podrá acompañar quien quiera", dijo Ribas, para quien hay que "pregonar y ayudar", pero "debe existir retorno afectivo de la administración".

"Yo voy a decir que la gente lo haga con pasión y amor, pero necesitamos que la administración también lo haga", expresó.

"Se me ocurrió mandar este mensaje a todo aquel que lo quiera escuchar", tras vivir y sufrir "el desprecio y la indiferencia de funcionarios de escasa jerarquía en la administración pública que destratan por el mero hecho de tener un escritorio", añadió.

Un activista convertido al Islam.

Juan Pedro Ribas es fundador de la Fundación Winners. Tiene una larga trayectoria de activismo social, fundamentalmente en barrios con alto índice de pobreza e indigencia entre sus habitantes. Años atrás se convirtió al Islam y más de una vez se definió como musulmán cristiano. Y concilia esto con el artiguismo. "Con los amos estoy cada vez más lejos del poder y más cerca de Dios y la pobreza", dijo.

Foto: EFE.

Juan Pedro Ribas ideó la iniciativa; dice que se necesita compromiso ciudadanoEDUARDO DELGADO