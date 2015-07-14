Fundapro: los datos divulgados por Interior "son bastante parciales"

El director del observatorio de seguridad Fundapro sostiene que en el informe presentado ayer por el Ministerio del Interior "llama la atención" que se tome en cuenta solo cinco meses, cuando "la costumbre es dar información completa, de forma anual, semestral o trimestral".

La Fundación Propuestas (Fundapro) del Partido Colorado cuestionó al Ministerio del Interior por divulgar datos parciales de criminalidad.

El Ministerio del Interior divulgó ayer lunes datos obtenidos de un informe realizado por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad en base a datos aportados por la Dirección Nacional de Policía Científica que sostiene que el "hurto" es el delito por el que más personas fueron procesadas en el período comprendido entre los primeros cinco meses del año.

En los resultados publicados se observan datos sobre procesamientos en el período comprendido entre 1° enero y 31 de mayo de 2014 y 2015.

El director del observatorio de seguridad Fundapro (Fundación Propuestas), Guillermo Maciel, dijo hoy en Inicio de Jornada de radio Carve que los datos divulgados "lamentablemente, como nos tiene acostumbrados el Ministerio, son bastantes parciales" y que "la forma de computarlos nos llama un poquito la atención" ya que "normalmente a nivel internacional la costumbre es dar la información completa, de forma anual, semestral o trimestral".

"Acá la información que se está dando es de los cinco primeros meses; llama la atención que ahí se corte, y no en un semestre completo", sostuvo.

Y agregó: "Tampoco se hace un detalle sobre algunos delitos en particular, que son los que más afectan a la población, que tienen que ver con homicidios y rapiñas. Se habla de algunos procesamientos, pero no de cifras concretas de cuántos hurtos han ocurrido en el país, o cuántos homicidios o cuántas rapiñas".

"Lo que tenemos nosotros e implican un semestre cerrado, es que vemos un incremento de los homicidios de casi un 6%. De 138 homicidios en el primer semestre de 2014, según el Ministerio del Interior, este año de acuerdo a datos nuestros vamos en el primer semestre en 146 homicidios", lo que es "un nuevo récord histórico", dijo. "Hay casi un homicidio por día en Uruguay y dos rapiñas por hora"..

Fundapro ve positiva la aplicación algunas medidas contra el delito como la videovigilancia o los operativos estratégicos como la incautación de motos, "eso va en el buen camino", dijo Maciel, "pero falta una política de fondo que tiene que ver con una gestión que apunte a resultados".

"Vemos que no hay una estrategia definida" en el Ministerio del Interior señaló Maciel, y agregó que "no han tenido una buena gestión, pese a que han tenido un presupuesto realmente extraordinario", concluyó.



Policía. Foto: Archivo de El País

INFORME SOBRE PROCESADOS