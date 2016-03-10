Fue procesado delincuente que robó patrullero y tomó a policía de rehén

El juez dictaminó su procesamiento con prisión y se le imputaron dos delitos. Aún se sigue buscando a quién también participó del hecho.

En la tarde de este miércoles, la persona acusada de robar un patrullero y tomar de rehén a un policía fue procesado con prisión, luego de que un centenar de policías participara de la persecución.

Se trata de Roberto Santana Carballo, a quien se le imputaron dos delitos de rapiña con privación de libertad (copamiento), y un delito de atentado agravado en régimen de reiteración real.

Este hombre, luego de verse rodeado, decidió dispararse con un arma de fuego en el rostro a nivel del mentón. Luego de su captura se pudo determinar que es poseedor de varios antecedentes penales.

La otra persona que participó en el hecho aún se encuentra fugitiva, y según las investigaciones practicadas se trataría de un hombre de 38 años de edad, poseedor de antecedentes penales.

Se presume que tiene 38 años y que su nombre es Leandro Gómez.

Leandro Gómez es buscado por la Policía en Maldonado. Foto: Ministerio del Interior

Se solicita a toda la población que en caso de tener información acerca del paradero de esta persona, "se comuniquen de forma inmediata y reservada" al 0800 5000, 42 911, o a la seccional policial más cercana.

Tras robar una camioneta en una zona rural, delincuentes huyeron a pie. Foto: R. Figueredo

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