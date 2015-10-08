Fue a prisión el guardia que mató a trabajador por error

Yo siento el trote de una persona, me pongo nervioso, giro, saco y tiro. No lo apunto porque no se quién es; yo no vi quién era".

Así declaró el guarda de seguridad de 51 años, quien fue procesado ayer con prisión por un delito de homicidio. Se lo acusó de haber ultimado de un disparo al experto en informática, Gerardo Servetti (45) en la noche del lunes 5, dentro de una distribuidora de insumos agrícolas ubicada en la zona del Mercado Modelo.

El guardia de seguridad relató que confundió a Servetti con un ladrón, ya que vio que se fueron los últimos dos empleados y confirmó que estaban las puertas cerradas.

Según el auto de procesamiento de la jueza penal Dolores Sánchez, el guardia de seguridad dijo que luego de que se fueron los dos empleados, hizo un recorrido por las instalaciones de la planta baja y no vio a ninguna persona. Sin embargo, en las oficinas ubicadas en el primer piso, Servetti quedó trabajando en el área de informática. El experto era casado y tenía dos hijos adolescentes, según relató a El País un compañero de trabajo.

En la planta baja, el guardia de seguridad finalizó su recorrida habitual de las instalaciones de la empresa tras verificar que las puertas estaban trancadas. A las 19:00 horas del lunes pasado, Servetti apagó las luces de su oficina, codificó la alarma y descendió a la planta baja.

El guardia de seguridad fue al baño ubicado en esa planta. Se lavó las manos y se dirigió a un descanso al final del pasillo donde se encuentra la caja fuerte de la empresa. En ese lugar había unas franelillas para secarse las manos. En ese momento sintió unos pasos.

Se trataba de Servetti que ingresaba al pasillo de salida del local comercial.

El guardia de seguridad declaró en el Juzgado: "Siento a alguien venir corriendo, saco el arma, me doy vuelta y disparo".

Luego que Servetti cayó, el guardia se dio cuenta de que se trataba de un empleado de la distribuidora. También percibió que la víctima del disparo aún respiraba. El guardia llamó a la empresa donde revista funciones y solicitó una ambulancia.

Según el dictamen forense, el disparo del guardia de seguridad impactó en el pecho de Servetti.

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron a El País que la empresa donde trabajaba el guardia de seguridad cumple con todos los requisitos solicitados por el Registro Nacional de Empresas de Seguridad del Uruguay (Renaemse) de dicha cartera.

Cada empresa de seguridad cuenta con un protocolo de actuación. Para este tipo de casos, los manuales aconsejan dar la voz de alto, disparar hacia el aire y luego no adoptar ninguna medida si el intruso no ataca.

Agresión.

Al finalizar las indagatorias, la fiscal María Camiño solicitó el procesamiento del guardia de seguridad como presunto autor de homicidio. En tanto, la defensa manifestó no compartir el petitorio de Camiño por entender que su defendido incurrió en un delito previsto en el artículo 23 del Código Penal (Error de Persona) que determinó su accionar.

El artículo 23 del Código Penal señala: "Cuando por efecto de un error de hecho el mal recayere sobre distinta persona que la que el sujeto se proponía ofender, la responsabilidad se determina por la intención y el culpable debe ser castigado, no con arreglo a la ley violada, sino con sujeción a la que intentaba violar".

La defensa consideró que la jueza Sánchez debía resolver que el guardia incurrió en un acto de legítima defensa putativa y no hacer lugar al pedido de la fiscal.

La legítima defensa putativa se refiere a la persona que se defiende por error de una agresión que en realidad no existe. Es decir, el autor del delito queda eximido de pena.

La jueza Sánchez entendió que el guardia de seguridad debía ser procesado por homicidio como lo solicitó la fiscal Camiño. Tras aclarar que su opinión sobre la posición de la defensa no significa un pronunciamiento definitivo sobre el tema, la jueza entendió que disparar contra un extraño en un pasillo de una empresa, aun en la creencia de que se trataba de un ladrón, no configura una legítima defensa putativa.

A juicio de la jueza Sánchez, el guardia de seguridad "omitió verificar razonablemente" que se encontraba ante una agresión inminente contra su integridad física y lo que hizo, al sentir pasos, fue disparar su arma contra "alguien" a quien ni siquiera vio. "Tal actitud hace irracional el medio empleado para repeler la supuesta amenaza que para él representaban aquellos pasos, que no evidenciaban gesto alguno que hiciere pensar que (la persona que se acercaba) estaba armada o fuere hacer uso de armas", dice el auto de procesamiento.

Enseguida la jueza Sánchez agrega: "En consecuencia deja a dicha conducta sin justificación legal y corresponde tipificarla como homicidio intencional".

Una fuente del caso indicó a El País que el guardia de seguridad era una persona entrenada que hacía muchos años que trabajaba en el ramo.

Antes de ingresar a la actual empresa, había integrado la plantilla de otra firma de plaza.

El guardia no era un militar ni policía retirado como trascendió en medios de prensa.

La fuente mencionó que la muerte de Servetti fue un accidente que trozó dos familias: la del técnico en informática ultimado de un disparo y la del propio guardia de seguridad.

"Gerardo amaba a su familia".

Gerardo Servetti (45) era el jefe de informática de una empresa distribuidora de insumos agrícolas ubicada en la zona del Mercado Modelo. Varios compañeros de Servetti dijeron a El País que se trataba de una persona sumamente servicial, bien dispuesta, y que disfrutaba de lo que hacía. "Siempre estaba contento", relató un compañero. Otro colega destacó que, en los últimos tres años, compartió una oficina con Servetti. "Era alguien enamorado de su familia. Siempre hablaba de su esposa y de su pareja de hijos adolescentes", contó. Un tercer compañero lo definió como "una persona encantadora, muy bromista. Siempre estaba dispuesto a ayudar y tenía una gran capacidad de trabajo. Por eso se quedó hasta tarde en la oficina".

En el entierro de Servetti se vivieron escenas de dolor de familiares y amigos.

Dijo que escuchó pasos, creyó que había un ladrón, giró y disparó sin mirarEDUARDO BARRENECHE