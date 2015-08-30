Fripur es la empresa con mayor multa por represión

Tras el cierre de la pesquera Fripur, el sindicato aseguró que las condiciones laborales dentro de la empresa "siempre fueron malas" e incluso hubo dirigentes que deslizaron que las denuncias en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social eran archivadas.

Según registros de la Inspección General de Trabajo, la firma de los hermanos Fernández, que empleaba a casi 1.000 personas, cuenta con una docena de multas impuestas que figuran en el Registro de Empresas Infractores.

"Mayoritariamente son consecuencia de actuaciones de nuestros inspectores que constataron apartamientos a las normativas vigentes en materia de salud y seguridad en el trabajo", dijo a El País el inspector de Trabajo, Gerardo Rey.

Según el jerarca la cartera impuso sanciones por estos conceptos que ascienden a $ 530.000 (650 UR). Pero, además, Fripur tiene sanciones por represión sindical e incluso cosechó en su haber la multa más abultada con la que el Ministerio de Trabajo sancionó a una empresa por este concepto: $ 2.313.000, unas 2.851 UR.

"Desde la Dinatra se han propiciado distintas instan- cias de negociación e incluso en varias oportunidades la empresa no compareció y fue debidamente sancionada como lo establece la normativa", afirmó Rey.

En el Ministerio de Trabajo hay aún expedientes en curso por inspecciones realizadas en 2014 y 2015.

Pedidos de informe.

El cierre de Fripur es tema de análisis en el Parlamento. El pasado viernes, el senador del Partido Independiente Pablo Mieres hizo un pedido de informes al BROU, la Dirección de Aduanas, el BPS y la DGI para conocer algunos aspectos que llevaron a Fripur S.A. a la situación actual.

El senador del Partido Nacional, Javier García, también cursó un pedido de informes al Ministerio de Economía con destino al Banco de la República. Los legisladores preguntan si efectivamente existe una deuda entre Fripur y el Banco República, cuál es el monto exacto, cuál es el plazo, la moneda y las condiciones de pago del mismo así como cuáles son las garantías que solicitó el banco para otorgarlo.

Dos legisladores hacen pedidos de informes por cierre. Foto. F. Ponzetto

Todavía tiene seis expedientes en la Inspección de Trabajo