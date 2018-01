El Frente pidió la remoción de jerarca de Durazno tras apoyo a movimiento del agro

"No hay peor ciego que el que no quiere ver... El movimiento del campo es el principio del fin... ¡Así será! Y si tiene que correr sangre, que corra!", escribió en su cuenta de Facebook el coordinador de Cultura de la Intendencia de Durazno, Miguel Irrazabal.



Sus palabras sobre la movilización en el agro no pasaron desapercibidas y fueron replicadas ciento de veces en Twitter. El Frente Amplio de Durazno reclamó la remoción del jerarca que hace parte del gobierno del intendente nacionalista Carmelo Vidalín. Irrazabal dijo a El País que sus comentarios "se hicieron a título personal" y no representan a la Intendencia de Durazno. "El tema es que yo no tengo Twitter y replicaron esto como que si fuera de Twitter. Alguien de una charla individual de Facebook y personalísima me saca el comentario de contexto y lo eleva por Twitter y yo no tengo Twitter", aseguró.



Irrazabal dijo que el comentario se escribió "de madrugada", mientras se encontraba en su domicilio y desde su cuenta de Facebook. "Es como cuando corre por la punta un puntero y si usted es marcador de punta, el técnico le dice ponelo contra el alambrado y cortalo en pedacitos. Es una forma de decir tenés que marcar", explicó. El jerarca dijo que "se recortó" lo que él dijo de una conversación larga y se le dio un sentido que no tenía y descartó que estuviera hablando "de agarrar armas y salir a matar".



Irrazabal dijo que los comentarios no se hicieron como director de Cultura y "por ahora" seguirá en su trabajo. "Me arrepiento de la forma que fue usado este comentario, porque fue personal", acotó.



El Frente entiende que los comentarios "incitan a la violencia". "Cuando nos enteramos , la Mesa Política decidió el repudio y pedir la remoción por entender que es un acto grave. No se retractó ni el jerarca ni autoridades de la Intendencia", aseguró a El País el diputado frentista Martín Tierno.

