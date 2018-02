Frente llama a movilizarse: "Finalizaron las vacaciones"

Para que un cuadro de fútbol gane, el equipo tiene que funcionar como tal. Necesita un golero que ataje la pelota y un delantero que haga los goles". El ejemplo fue usado por el secretario general del Partido Comunista Juan Castillo para arengar a los frenteamplistas en la Agrupación Nacional de Gobierno del pasado domingo en Piriápolis. "Se terminaron las vacaciones, se terminó la licencia" y "hay dos años para defender al gobierno", aseguró.

El discurso sirvió para motivar a los frenteamplistas que pasaron casi tres horas reunidos en el local de la Cooperativa Artigas en Piriápolis, sin aire acondicionado, y con "un calor infernal". Escucharon informes del presidente de la coalición Javier Miranda, de la vicepresidenta Lucía Topolansky, del secretario de Presidencia Juan Andrés Roballo, del intendente de Canelones Yamandú Orsi y del presidente de la Comisión de Programa y exintendente Ricardo Ehrlich.

RELACIONADAS Mujica dijo que Yamandú Orsi “es un buen candidato” del MPP By Alejandro Mendieta Mujica dijo que Yamandú Orsi “es un buen candidato” del MPP Mujica dijo que Yamandú Orsi “es un buen candidato” del MPP La oposición sale al cruce de los dichos de Miranda sobre "intentos desestabilizadores" By Rosana Decima La oposición sale al cruce de los dichos de Miranda sobre "intentos desestabilizadores" La oposición sale al cruce de los dichos de Miranda sobre "intentos desestabilizadores"

"Está todo bien, tenemos todos los informes, informes de gobierno, del Parlamento y de la Comisión de Programa. Como dijo el poeta está todo listo: el agua, el sol y el barro; pero lo que falta acá es que hay un desafío de las clases dominantes que tratan de impedir que todo lo que estamos hablando se concrete", advirtió Castillo ante un auditorio de 150 presentes entre los que se encontraban ministros, senadores, diputados, intendentes y ediles.

Según contaron a El País participantes del encuentro, Castillo pidió "poner a la fuerza política en pie de movilización". Llamó a mirar lo que pasa en Venezuela, Brasil o el último resultado electoral en Chile y aseguró que "eso se está instalando en Uruguay".

El secretario general del Partido Comunista argumentó que "se quieren generen condiciones" para impedir que el Frente Amplio avance. "Ahora vienen por nosotros y cuando vengan por nosotros no van a elegir. Van a venir por todos. No se trata de que se salven los comunistas y hundimos a los socialistas. O que hay que pegarle al MPP para que se salve Asamblea Uruguay", señaló. Por lo que resaltó la única salida es trabajar en la unidad del Frente "para defender el proyecto político que representa".

Una advertencia de las mismas características fue realizada por Miranda en el acto realizado en el Pabellón de Las Rosas, al que según cálculos de la coalición concurrieron entre 14.000 y 15.000 personas.

En su discurso, el presidente del Frente llamó a estar alertas por "intentos desestabilizadores" y pidió "responder con responsabilidad a los trasnochados, con más democracia y más política", en referencia al movimiento de autoconvocados que nuclea a los productores rurales.

Caja Militar.

En su informe, Roballo, planteó como desafío mejorar la gestión de gobierno en áreas como las políticas sociales, la inserción internacional y la distribución de la riqueza. En el marco del análisis parlamentario, Topolansky aseguró que la principal prioridad del gobierno es la aprobación de la Universidad de la Educación. La iniciativa fue remitida en diciembre al Parlamento, luego de fracasar por falta de votos en el período pasado. Como supone la creación de un ente autónomo requiere una mayoría especial de dos tercios. Esta vez, Topolansky espera que el proyecto corra otra suerte: "Me tengo fe", señaló la vicepresidenta sobre las negociaciones para conseguir respaldo parlamentario de otras colectividades políticas.

Mientras Topolansky daba su informe, el ministro de Economía Danilo Astori pidió la palabra para agregar una prioridad legislativa: la aprobación del cobro de un impuesto a militares jubilados y retirados para financiar el déficit de la Caja Militar que año a año se incrementa.

El proyecto ya fue aprobado en el Senado, pero no cuenta con los votos para ser sancionado en la Cámara de Diputados debido a la negativa del diputado Darío Pérez (Liga Federal) de acompañarlo al entender que es inconstitucional, ya que se trata de una doble imposición porque los retirados militares ya pagan el Impuesto de Asistencia de la Seguridad Social.

Tras la intervención de Astori, Topolansky reafirmó que la aprobación del cobro del impuesto a los militares que ya no se encuentran en actividad es una necesidad.

"Métanle un poco de canto a este Focapalooza".

En medio del discurso el presidente del Frente Amplio Javier Miranda se le apagó la computadora donde leía el discurso. "Se me apagó esta porquería", exclamó. De inmediato pidió a la platea que alentaran para disimular el bache. "Métanle un poco de canto a este Focapalooza", arengó al público.

Previo al acto de Piriápolis, los militantes bromearon con el hashtag "#FocaPalooza" en las redes sociales.

El concepto hace referencia a un festival de música, conjugado con la idea de las focas, que en política alude a los militantes que aplauden a su gobierno sin discernir.

ACTO DEL FA Murga presente bromeó sobre gastos de Sendic

El exvicepresidente Raúl Sendic fue hasta Piriápolis para participar del acto del FA. Lo que no se esperaba era ser objeto de bromas de la murga "La requerida" de San Carlos, que le dedicó parte de su actuación.

"Llegó la tarjeta corporativa", cantaron y mencionaron algunas compras como "dos perfumes en el free shop" y "el sillón". "Llamo para decirte que ya no aguanto más, que ya me marcho. Hacen cola en la tele, hacen cola en las radios, hacen fila en las redes pa darme palo. Me dicen que es el bullying, que como llega pasa, pero a mi me sacó por la ventana. Todo por un colchón de dos plazas y me han pegado de costado y de perfil (...), cantaron. "Por eso es que renuncio, adiós", agregaron. Además bromearon con el título de licenciado: "El día que me quedo sin Estado. Me mandan pa mi casa licenciado". La murga también hizo mención a José Mujica: "Todos hablan de Sendic pero nadie habla de las cagadas del Pepe".