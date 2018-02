Frente Amplio en alerta por intentos desestabilizadores

El Frente Amplio nació en febrero. El día cinco de ese mes, en pleno verano. Hoy el partido de gobierno cumple su aniversario número 47 y ayer lo celebró con un acto en Piriápolis, Maldonado, donde se mostró un fuerte poder de movilización. Año a año el evento no reúne una masa importante de gente, ya que muchos de sus dirigentes están aún en las vacaciones de verano. Pero este 2018 fue la excepción.

El oficialismo se sintió desafiado por el movimiento de autoconvocados que organizó un acto en Durazno el 23 de enero para reclamarle al gobierno, y si bien sus dirigentes declararon que el de ayer no fue un acto en respuesta, sí se juntaron en masa para respaldar a su gobierno.

Así lo organizaron por diferentes medios desde el día siguiente al acto de los autoconvocados por el campo. El de ayer fue el acto más grande de los aniversarios desde que el Frente Amplio llegó al gobierno en 2005.

El orador principal fue el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. El dirigente dijo que en el continente hay claros signos de desestabilización política de los gobiernos de izquierda, y puso como ejemplo Brasil y Paraguay.

"Debemos estar alerta de quienes puedan sentirse tentados, y no estamos libres de actitudes desestabilizadoras", dijo con gran énfasis en su discurso. Miranda pidió a los militantes actuar "sin miedo" pero con firmeza. "Responder con responsabilidad a los trasnochados, con más democracia y más política", agregó.

Miranda dijo que su partido no se siente cuestionado. "Nos sentimos desafiados y aquí estamos", remarcó. En ese sentido el presidente del Frente convocó a los dirigentes de la oposición a presentar propuestas alternativas a las del gobierno para discutirlas.

Previo al acto, los militantes bromearon con el hashtag "#FocaPalooza" en las redes sociales. El concepto hace referencia a un festival de música, conjugado con la idea de las focas, que en política alude a esos dirigentes que aplauden a su gobierno sin escuchar.

Tecnología.

En medio del discurso a Miranda se le apagó la computadora donde leía el discurso. "Se me apagó esta porquería", exclamó. De inmediato pidió a la platea que alentaran para disimular el bache. "Métanle un poco de canto a este Focapalooza", arengó al público.

Antes había criticado a la derecha porque —a su entender— plantea un modelo de país con privilegiados. "Para nosotros nadie es más que nadie", dijo, y agregó que "la oposición quiere minar el desarrollo".

Antes de los discursos actuó la murga "La requerida" de San Carlos, que dedica parte de su actuación al exvicepresidente Raúl Sendic. En la actuación que presentaron dicen que al exvicepresidente le dieron "mucho palo". "Todos hablan de Sendic pero nadie habla de las cagadas del Pepe", cantan en referencia al expresidente José Mujica.

Sendic estaba en la platea, y fue su primera participación en un acto oficial del partido de gobierno luego de su renuncia en septiembre pasado.

Miranda dedicó una parte de su discurso a la ética y la corrupción. "Es un deber de cada uno de nosotros conducirse éticamente. No solo no robar, sino también no engañar", subrayó, y aclaró que ningún gobierno está libre de las caídas antiéticas de alguno de sus miembros. "No tolerar los desvíos éticos y con las garantías del debido proceso juzgar y sancionar los desvíos corruptos sin concesiones", enfatizó Miranda quien pidió estar atentos a eso.

"Combatamos nuestra propia soberbia. Es un desafío del presente conducir el poder con humildad escuchando, razonando, analizando con las orejas bien abiertas y la razón bien despierta", dijo el presidente del Frente.

Tras la intervención inicial de Susana Hernández, la presidenta del FA de Maldonado, intervino la vicepresidenta Lucía Topolansky.

Dedicó buena parte de su discurso a hablar sobre la descentralización, planteando la necesidad de llevar la enseñanza al interior del país.

"Este año nos jugamos por la creación de la Universidad de la Educación (UNED), que va a estar en todo el país. Nos tenemos fe para convencer (a legisladores de la oposición para que voten) porque se necesitan mayorías especiales. Todos los departamentos tenemos que pedir por la Universidad de la Educación", remarcó.

Más adelante afirmó que "nuestra decisión es seguir trabajando. Vamos por el cuarto, el quinto y el que sea de los gobiernos" del Frente Amplio, sostuvo, contagiando a los asistentes al acto.

"Tenemos sobradas razones para soñar con un país integrado, más justo e igualitario. Es nuestra principal fortaleza. Hemos pasado dolores y siempre hemos salido. La lucha no terminó, estamos empezando", sostuvo más adelante.

Luego afirmó que "esta hora llega con aciertos y desaciertos, acuerdos y desacuerdos, en diálogo con la sociedad y con la legitimidad que nos dio el pueblo y nos va a seguir dando", dijo sobre el gobierno frenteamplista.

Esta semana se votan dos leyes para el agro

La vicepresidenta Lucía Topolansky afirmó que la Agrupación Nacional de Gobierno del Frente Amplio, reunida ayer en Maldonado, expresó el apoyo a la forma en que el Poder Ejecutivo enfrentó "la última conflictividad" y a las medidas anunciadas para enfrentar la crisis en el sector agropecuario. Del encuentro que se prolongó hasta pasadas las 17:30 participaron senadores, intendentes, ministros, diputados, alcaldes y otras autoridades de gobierno que forman parte de la coalición de izquierdas.

"Apoyamos las medidas que se están desarrollando. Algunas que ya están vigentes y a las dos leyes que probablemente el martes 6 comiencen a ser tratadas por el plenario del Senado. Esperamos que antes de Carnaval estén resueltas", afirmó Topolansky.

La número dos del Ejecutivo explicó que se trata de dos proyectos de ley. Uno referente al fondo lechero y otro relativo a la ley del IVA sobre los sectores seleccionados por el gobierno como los más críticos, que son el arrocero, el lechero y el hortofrutícola.

En otra parte de la conferencia, Topolansky afirmó que el Frente Amplio aprobó "el examen de gobernar sin mayorías parlamentarias" sin que se viera afectada la institucionalidad. Además destacó que "los legisladores estuvieron a la altura".

El presidente del Frente, Javier Miranda, dijo por su parte que "debemos ser capaces de recoger las voces y miradas de todo el territorio y transformarlas en propuestas para la construcción del programa".

"Es una oportunidad de aportar, pero también es una oportunidad de militar y salir a conversar con la gente", puntualizó.

"Esto nos dejó, más que nada, un montón de tareas para hacer, algunas de la agrupación de gobierno, otras del Parlamento, otras del Ejecutivo, otras de la fuerza política que tratamos de documentar para no olvidarnos de nada", enfatizó Miranda.

Durante el encuentro se analizó el tema de la denominada caja militar aunque no se trató la posición disidente del diputado Darío Pérez, uno de los presentes en el encuentro.