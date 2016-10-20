FNR suma medicación para cáncer de mama

El Ministerio de Salud Pública (MSP) incorpora nuevas medicaciones de alto costo para que sean entregadas por el Fondo Nacional de Recursos (FNR). Se trata de fármacos para los tratamientos de cáncer de mama.

Los medicamentos se llaman Pertuzumab y Tdm1. Ambos, según anunció ayer el ministro Jorge Basso en conferencia de prensa, cuentan con "evidencia científica de su efectividad".

En tanto, el MSP y el de Economía y Finanzas (MEF) continúan evaluando qué modificaciones hacer al art. 7 de la Ley 18.338 —que advierte que el sistema de salud está obligado a entregar solo los medicamentos que están dentro del Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM)— luego de que éste haya sido declarado inconstitucional en un fallo de la Suprema Corte de Justicia.

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