Fiscalía indicó que dichos de Fossati son de "descalificación" y "menosprecio"

La Fiscalía General de la Nación realizó "una serie de puntualizaciones" en referencia a los dichos de la fiscal Gabriela Fossati quien aseguró que fue "castigada por contar las cosas que pasan en la Fiscalía General".



"Me trasladan a las fiscalías del viejo código (de Proceso Penal) para que no moleste", aseveró Fossati. Sin embargo la Fiscalía aseguró que "la semana pasada se realizaron más de sesenta designaciones" motivadas "por actos administrativos en razones de servicio".



En el comunicado la Fiscalía indicó que "la afirmación de que la designación en cuestión se trató de una sanción, contiene implícitamente una descalificación por la labor que desempeñan estas fiscalías, así como un menosprecio por los derechos de las personas comprendidas en la causas que allí se tramitan".



Fossati había publicado en su cuenta de Facebook que "en lo personal no sé si me perjudica salir de este caos, pero no deja de ser una persecución", pero para la Fiscalía, "sostener que se trata de una persecución por sus expresiones constituye un agravio gratuito a quienes han propiciado y defendido la libertad de expresión de los fiscales en todas las instancias posibles, incluso en el Parlamento Nacional".



El organismo público por otro lado indicó que la afirmación de que no existen garantías para investigar causas cercanas al poder "no solo es falsa sino agraviante".



La fiscal Fossati fue trasladada desde la Fiscalía de Montevideo de Flagrancia de 12° Turno y para ocupar la Fiscalía de Montevideo de 1° Turno, que se encarga de los asuntos anteriores a la puesta en práctica del nuevo Código del Proceso Penal.



Finalmente la Fiscalía informó que "a partir del 1° de noviembre todas las denuncias por delitos de corrupción pública en el departamento de Montevideo, en función del criterio de especialización, deben ser investigadas por la Fiscalía de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos a cargo del Dr. Enrique Rodríguez, sobre cuya idoneidad técnica y ética no pueden haber cuestionamientos".

