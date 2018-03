Fiscalía falla en 15 días sobre el caso ALUR

El uso de las tarjetas corporativas de ALUR y cinco modificaciones millonarias al contrato entre dicha empresa y Abengoa-Teyma para la construcción de la planta de etanol, fueron el eje de las indagatorias al expresidente de ALUR, Leonardo de León, efectuadas ayer en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado. El fiscal de dicha materia, Luis Pacheco, preguntó a De León sobre la modificación del contrato con Abengoa-Teyma que establecía un descenso de un 50% del rendimiento energético de la planta de etanol construida en Paysandú.

De León, quien no se amparó en los fueros como senador de la Lista 711, no respondió directamente: "Le puedo decir que se hicieron tests hace pocos meses y se mantuvieron los valores del contrato original. No sé si tienen esa información en la Sede, pero esos son los elementos que nos informaron, que se mantuvieron los niveles de consumo", declaró.

Pacheco preguntó a De León si consideraba que todas estas modificaciones sustanciales al contrato original variaron el principio de igualdad de oferentes. De León respondió en forma negativa. Esas modificaciones, explicó, se realizaron con el aval de ALUR y pese a los cambios en el contrato original, "igual se hubiera elegido" a Abengoa-Teyma. "Estas adendas no hubiesen cambiado el resultado" de la licitación para la construcción de la planta de etanol, reiteró.

El abogado del Partido Nacional, Mario Arizti, también preguntó sobre las razones que llevaron a ALUR a cambiar el contrato y aceptar una merma en el rendimiento energético de la planta de etanol.

Ante ello De León respondió: "Sería un atrevido si opino sobre aspectos técnicos. La propia dirección actual reconoce la calidad de resultados de eficiencia de la planta de ALUR en Paysandú. Por un lado hace ese reconocimiento público, y por otro lado intenta incidir a partir de esta denuncia con este litigio internacional que tiene (con Abengoa). Hoy (por ayer) fue noticia que ALUR le pagó un millón de dólares a Abengoa, que es un 1,4% del total del proyecto. Eso no tiene nada que ver con las adendas (cambios en el contrato original). Como Abengoa entregó 40 días antes la planta, esto generó 8 millones de dólares de facturación adelantada".

Ayer trascendió en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado que el fiscal Pacheco se pronunciará sobre el expediente de ALUR antes del inicio de Semana Santa, la que comenzará el 26 de este mes.

Sin viáticos.

En su denuncia, el Partido Independiente señaló que De León hizo gastos con la tarjeta corporativa en el extranjero en fechas en las que no se encontraba en viajes oficiales.

Tras señalar que no cobraba viáticos, De León dijo que usaba la tarjeta corporativa para gastos de combustible, alojamiento y alimentación.

También dijo que no cobraba gastos de representación en ALUR y utilizaba la tarjeta corporativa para pagar almuerzos y cenas con empresarios, reuniones con técnicos o reuniones de comité de gerencia en Paysandú o, en ocasiones, cruzaba a Colón (Argentina) y utilizaba esa forma de pago. "En el exterior sí teníamos viáticos en función de la tabla del Ministerio de Relaciones Exteriores donde se definen los gastos según países o ciudades", declaró.

Fiscal Pacheco: Aún en ausencia de reglamentación, ¿rindió cuenta de los gastos?

De León: En varios de los anexos que presentamos (a la Justicia), se pagaban hoteles que se compraban previamente por Internet con la tarjeta y cuando nos daban los viáticos se reintegraban.

En la audiencia de ayer, De León calificó de "falsas" las imputaciones realizadas por el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, sobre que pagó erogaciones con la tarjeta corporativa en Buenos Aires durante el lanzamiento de la fórmula Vázquez-Sendic o que realizó gastos desmedidos de alojamiento en el hotel Alvear de esa ciudad.

DENUNCIA POR GESTIÓN DE ALUR Mieres es un "carroñero de la política"

A la salida del juzgado, El expresidente de ALUR y senador de la Lista 711, Leonardo de León, criticó al senador Pablo Mieres (Partido Independiente) quien lo denunció ante la Justicia. De León calificó a Mieres de ser "un carroñero de la política". Aseguró que "se pasó cuatro meses enchastrándome públicamente", que hizo denuncias sobre tarjetas corporativas que él no utilizaba y que le adjudicó viajes que "no existieron". El abogado de Mieres "reconoció en la audiencia que parte de la información que aportaron para la denuncia no era correcta", sostuvo el senador de la Lista 711 en rueda de prensa. De León dijo, en la audiencia en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado, que hay gastos que se hicieron en Semana de Turismo en una misión oficial. Cuando se le preguntó por el millón de dólares que se le pagó a Teyma por adelanto de obras, lo justificó diciendo que eso era algo que estaba en el contrato. Y señaló que Mieres debía haber estudiado todos los gastos de tarjetas antes de hacer una denuncia infundada. En comunicación con El País, Mieres dijo que no iba a "bajar al nivel del senador" De León, porque este "eligió el camino del insulto". Además recordó que "la denuncia no es mía sino del Partido Independiente (...) Los firmantes somos los legisladores del Partido Independiente y la denuncia es resultado de un análisis que hicieron nuestros técnicos y abogados", afirmó el senador.