Fiscal se reunió con los padres de Lola: "Fue para conocernos", dijo

Los padres de la joven argentina estuvieron reunidos una hora y media con el fiscal que lleva adelante el caso. El abogado de la familia, Jorge Barrera, dijo que fue un encuentro "muy productivo".

A cuatro meses del asesinato de la joven argentina Lola Chomnalez en el balenario rochense de Valizas, los padres de la adolescente se reunieron este lunes con el fiscal del caso, Rodrigo Morosoli.

Morosoli dijo a El País que el encuentro fue "para conocernos, como ocurre con cualquier otro caso donde los interesados se presentan con quien lleva adelante el caso”.

En un comunicado difundido hoy por la Fiscalía, se informa que los padres manifestaron que "no querían sentirse un expediente, sino como personas que están reclamando justicia".

El representante del Ministerio Público entendió este sentimiento y destacó el aspecto humano de la reunión. "Verse cara a cara y dar una respuesta a la víctima es parte de nuestro trabajo", comentó.

"Y aseguró que el expediente no está ni quedará paralizado, aunque evitó comentar las medidas de prueba que están pendientes para evitar precisamente que se frustren", agrega el texto oficial difundido.

Jorge Barrera, abogado de la familia, fue consultado por la prensa a la salida de la reunión. Tampoco entró en detalles de lo hablado y se limitó a decir que "fue una reunión de trabajo muy productiva, muy interesante", según informó Subrayado.

Los padres de Lola llegando al Juzgado Penal de Rocha. Foto: R. Figueredo

HOMICIDIO EN ROCHA