Fiscal pidió prisión para autor del asesinato del policía Wilson Coronel

Se solicitó que al delincuente se le imputen cuatro homicidios, dos en grado de tentativa y dos que fueron consumados, además de dos delitos por rapiñas especialmente agravadas.

Esta tarde el fiscal Leandro Morales solicitó a la jueza Marcela Vargas que se procesara con prisión aOdemar Jerar Fagúndez Costa, alias “el Yiyo”, por cuatro homicidios, dos en grado de tentativa y dos consumados, entre ellos el asesinato del policía Wilson Coronel en una pizzería de Pocitos.

Debido a la prueba balística de los cartuchos encontrados en las escenas de los crímenes se pudo determinar que venían de un arma 9 milímetros perteneciente al delincuente, junto con "las huellas dactilares que se tomaron en los diferentes hechos", explicó Morales a El País.

Además del conocido asesinato al policía Coronel ocurrido el 10 de julio, se pudo determinar que el "Yiyo" ya había disparado siete veces contra otro efectivo el 26 de julio durante una rapiña a una panadería.

Morales explicó que se solicitaron varios allanamientos para poder dar con el delincuente, quien en un comienzo negó su participación en los hechos.

"De autos, surgen elementos suficientes de convicción, para imputar en

principio y sin perjuicio, al indagado O J F C, la presunta comisión cuatro delitos de homicidio, dos de ellos en grado de tentativa, y los dos restantes, consumados ymuy especialmente agravados, y dos delitos de rapiña especialmente agravadas,una de ellas en grado de tentativa, todas ellos en reiteración real". indica el dictamen con la solicitud del fiscal.

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Operativo logró la detención del presunto asesino del policía Wilson Coronel. Foto: Unicom

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