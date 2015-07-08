Fiscal pide procesar a siete policías por tiroteo en calles de Maldonado

El ministerio público consideró como “excesiva” la reacción de los policías cuando efectuaron decenas de disparos durante una persecución realizada en el barrio de mayor cantidad de habitantes de Maldonado.

La fiscal de feria, Adriana Arenas, pidió ayer el procesamiento de siete de los once policías involucrados en el incidente registrado en las últimas horas del sábado pasado en el barrio Maldonado Nuevo de la capital fernandina.

El ministerio público consideró como “excesiva” la reacción de los policías cuando efectuaron decenas de disparos durante una persecución realizada en el barrio de mayor cantidad de habitantes de Maldonado.

Los abogados defensores interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el pedido de la fiscal. El expediente pasará a estudio de la Suprema Corte de Justicia una vez que culmine la actual feria judicial menor.

El colegiado deberá expedirse sobre el planteo de los defensores tal como ocurrió con lo sucedido con los jerarcas involucrados en el caso Pluna, entre otros.

La Policía fue informada por vecinos del barrio Maldonado Nuevo sobre un confuso episodio registrado en horas de la noche del sábado 4 de julio. Según el testimonio aportado a los policías uno de los ocupantes de un vehículo efectuó varios disparos.

El hecho ocurrió en Camino de los Gauchos y la calle Oficial 7 del populoso barrio fernandino.

Poco después, efectivos de Radio Patrulla y de Investigaciones, entre otras reparticiones, avistaron a dos sujetos que circulaban en un auto similar.

El encuentro fue en la intersección de la calle Simón del Pino con Avenida Aiguá. Según la Policía, el conductor del automóvil huyó del lugar pese a la orden de detención impartida por los efectivos. En automóvil chocó a uno de los móviles policiales y luego huyó hacia el sur. La persecución continuó por varias calles del barrio Maldonado Nuevo.

Según la Policía durante la misma hubo intercambio de disparos entre los efectivos y los ocupantes del auto. Ambos fueron capturados después. El conocido delincuente Richard López Pírez, alias “El carancho”, uno de los delincuentes mas pesados de Maldonado fue herido de un disparo en un hombro. López Píriz se entregó en la Seccional Sexta de Maldonado Nuevo.

La instrucción del presumario complicó la situación de los policías actuantes. En ningún momento se pudo comprobar que desde el auto perseguido fueron efectuados disparos contra los policías. Tampoco fue encontrada arma alguna. Asimismo, ninguno de los policías confirmó que desde el Chery hubieran disparado contra los móviles policiales.

Sin embargo, el vehículo presentaba catorce balazos que impactaron en distintas partes del mismo. Otro proyectil hirió a López Píriz. Uno de los balazos quedó incrustado en la puerta de una camioneta de la cual instantes antes había bajado la familia propietaria de la misma ajena a los hechos.

La jueza Martínez, a pedido de Arenas, procesó con prisión por el delito de desacato a López Píriz. Esto fue por no haber respondido a la orden de alto impartida por los uniformados.



SABER MÁS EL ABUSO DE FUNCIONES n 162. (Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley) El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código, será castigado con prisión de tres a veinticuatro meses, e inhabilitación especial de dos a seis años.



Policía detuvo a tres individuos que mataron a un hombre de un tiro en la cabeza para robarle la moto.

POR EL DELITO DE "ABUSO DE FUNCIONES"MARCELO GALLARDO