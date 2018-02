Fiscal especializado discrepa con la SCJ

El fiscal Ricardo Perciballe, nuevo fiscal especializado en delitos de lesa humanidad que asumirá en los próximos días, cree en la imprescriptibilidad de las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura.

A su juicio, la normativa internacional "tiene raigambre constitucional" y debería primar sobre la nacional que es en la que se basa la Suprema Corte de Justicia para sostener la tesis contraria. En declaraciones a El Espectador, Perciballe señaló que el Estado uruguayo "está en falta", y recordó que "en el mundo se siguen investigando delitos que se cometieron 50 o 60 años atrás".

"Cada víctima tiene derecho a que el Estado investigue, juzgue y eventualmente condene a los responsables. Ese es otro de los puntos que contraviene la posición sostenida por la Corte", explicó Perciballe que fue designado por el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz. El fiscal señaló que "los países más avanzados" siguen persiguiendo a los responsables de los crímenes cometidos durante el nazismo. Si bien Perciballe señaló que "no voy a criticar a la Suprema Corte" porque "no me corresponde", advirtió que el Estado uruguayo "está en falta" en esta materia porque ha firmado acuerdos que "lo obligan internacionalmente".

"Es muy importante el trabajo de los organismos del Estado, y fundamentalmente la información que obra en los organismos del Estado. Sin ella, es muy difícil avanzar en este tipo de investigación. Tengo especial interés en acceder a toda la información que haya y trabajaré en ese sentido", adelantó el fiscal.

El funcionario admitió que no tiene elementos para afirmar que haya habido "reticencia" de parte del Estado.

"Como ciudadano común", Perciballe consideró que es "un dato objetivo de la realidad" que se ha verificado un "empantanamiento" en los procesamientos de acusados de violar derechos humanos durante la dictadura.