Fiscal Díaz: hay garantías para indagar a políticos

El fiscal de Corte, Jorge Díaz y la fiscal penal, Gabriela Fossati polemizaron ayer sobre si los representantes del Ministerio Público tienen o no garantías para investigar a personas cercanas al poder.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía de la Nación calificó de "falsa" y de "agraviante" la teoría de Fossati respecto a que los representantes del Ministerio Público son renuentes a investigar a dirigentes políticos. La Fiscalía puso como ejemplo la labor del hoy fiscal de Homicidios, Juan Gómez, quien solicitó el enjuiciamiento de personas vinculadas a partidos políticos.

Fossati explicó a El País que realizó declaraciones públicas sobre que los fiscales tienen miedo a investigar a individuos cercanos al poder en el entendido de que, como tienen hijos u otras personas a su cargo, sus decisiones podrían tener consecuencias para su entorno familiar. "De alguna manera, eso les origina determinados temores", agregó.

La representante del Ministerio Público dijo que fue trasladada a una fiscalía que se ocupa de casos que se rigen por el viejo Código de Proceso Penal (CPP), porque no reconoció que una persona vinculada al poder tenía las características de víctima."Se me quiso imponer que parcialice. Ello muestra que las garantías (para los fiscales) no están", advirtió.

La fiscal fue trasladada de la Fiscalía de Flagrancia de 12º Turno, que atiende casos con el CPP, actual a la Fiscalía de Montevideo de 1º Turno que se ocupa de expedientes del código viejo.

A su juicio, la Fiscalía de la Nación reacciona de "manera agresiva" contra una persona. "Hay un claro exceso institucional al usar un comunicado para criticar mis dichos", insistió.

Fossati dijo que agotará la vía administrativa para oponerse a su traslado y luego presentará una demanda al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

Sanción.

En el comunicado de prensa, la Fiscalía General de la Nación rechazó que el traslado de Fossati se debiera a una persecución por sus críticas al funcionamiento del nuevo Código de Proceso Penal y recordó que la semana pasada se realizaron más de sesenta designaciones en vía de ascenso y traslado, las que se efectivizaron sin ningún tipo de inconveniente, salvo el de la mencionada fiscal.

La Fiscalía General de la Nación sostuvo que las afirmaciones de la funcionaria respecto a que el cambio fue una sanción contiene implícitamente una "descalificación" por la labor que desempeñan estas fiscalías, así como un "menosprecio" por los derechos de las personas comprendidas en la causas que allí se tramitan. "Sostener que se trata de una persecución por sus expresiones constituye un agravio gratuito a quienes han propiciado y defendido la libertad de expresión de los fiscales en todas las instancias posibles, incluso en el Parlamento Nacional", dijo el comunicado.

Fossati replicó ayer y señaló que la Fiscalía se sigue manejando de forma "muy desordenada", ya que se le notificó por teléfono que había sido trasladada.

Por esa situación, Fossati tuvo un decaimiento de salud. Al otro día, la Fiscalía General de la Nación designó una subrogante para el cargo en la Fiscalía de Montevideo de Primer Turno durante el tiempo que dure la licencia médica.

Fossati dijo que la Fiscalía de la Nación decidió en el acto su traslado y luego lo rectificó.

Ayer la fiscal solicitó por escrito a la Fiscalía General de la Nación que le aclarara cuál era su situación laboral, ya que tenía que reintegrarse. En la sede una jerarca le transmitió que seguía siendo fiscal de Flagrancia pero que, cuando se reintegrara, será investida en el otro cargo. "Si hay un comunicado público de la Fiscalía de la Nación, eso ratifica lo que yo digo: hay una persecución institucional hacia mí", dijo Fossati.

Discrecionalidad.

La Fiscalía General de la Nación negó que puede haber discrecionalidad en la adjudicación de casos por parte del Departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA). Fossati había dicho que si la adjudicación de casos se hacía en función de la carga laboral de cada fiscal y no según su competencia, podría generar el otorgamiento de causas a fiscales que son de confianza del jerarca de turno.