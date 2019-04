Fila y espera en últimos días para tramitar la credencial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un centenar de personas hizo fila desde temprano en la mañana de este sábado en la calle 25 de mayo e Ituzaingó, frente a la Corte Electoral, a tres días del fin del plazo para tramitar la credencial cívica por primera vez.

De cara a las elecciones, la Corte ha intensificado su trabajo dado que el lunes 15 de abril es el último plazo para tramitar la credencial o solicitar el traslado departamental.

Tanto sábado como domingo las oficinas estarán abiertas de 08:30 a 17:30 mientras que el lunes, último día de plazo, tendrá un horario extendido. De 08:00 a 24:00.

Para los traslados interdepartamentales el plazo del trámite vence el 30 de abril mientras que no hay fecha final para solicitar la renovación del documento.

Las estimaciones indican que hay 262.246 personas que deben realizar el trámite. Son quienes cumplirían 18 años de edad antes del 10 de mayo de 2020, cuando se realizarán las elecciones departamentales. Hasta el viernes, según datos de la Corte a los que accedió El País, se habían registrado 254.868 nuevos votantes.

Si alguien no se inscribe no podrá votar en ninguna de las próximas elecciones y además no podrá hacer algunos trámites para los que se exige constancia de voto. Algunos de ellos son ingresar a trabajar en el Estado, hacer trámites por estudio, presentarse a licitaciones públicas y suscribir escrituras públicas.