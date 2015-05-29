FFSP pide servicio 222 para el Maciel, luego del intento de fuga del preso

Hoy se reunirá el director del Hospital y dirigentes de la Federación de Salud Pública con autoridades del Ministerio del Interior para elaborar un plan de seguridad para el centro asistencial.

Esta tarde se realizará la primera reunión entre el Ministerio del Interior, autoridades del Hospital Maciel y dirigentes de la Federación de Funcionarios de Salud Públicas (FFSP) para instrumentar un plan de seguridad para el centro asistencial, luego que el miércoles pasado un recluso que estaba recibiendo quimioterapia intentara escapar, tomara como rehén a una enfermera y un guardia disparara dentro del edificio para detenerlo.

Los trabajadores del Hospital Maciel levantaron ayer a las 18:00 horas el paro en el centro asistencial, en reclamo de seguridad.

Martín Pereira, secretario general de la FFSP, informó a El País que el sindicato pretende que el Ministerio destine al centro asistencial "el servicio 222 o los policías eventuales que ASSE ya tiene contratados en algunos servicios". Estos temas empezarán a discutirse hoy, agregó.

Hoy en día "existe la custodia que tienen los presos que están, pero la seguridad dentro del hospital está a cargo de una empresa y el hospital está en una zona conflictiva de Montevideo, además a veces hay conflicto cuando los familiares de los presos quieren entrar a verlos, por eso estamos pidiendo que haya guardia policial, ya sea un 222 o policías eventuales", explicó Pereira.

Ayer los trabajadores del Maciel se movilizaron dentro del hospital en reclamo de seguridad, según tuiteó el secretario general de la FFSP:

Plenario de Montevideo y compañer@s del Maciel movilizados reclamando seguridad. #ASSE pic.twitter.com/zVnFdGpHw5 — Martin Pereira (@MartinPITCNT) Mayo 28, 2015

El hospital recontratará a 163 trabajadores. Foto: Archivo El País.

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