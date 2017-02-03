Fertilización: blancos presentan proyecto

Piden quitar límite de 40 años para acceder a copagos del FNR.

El Partido Nacional, a través del diputado Martín Lema, presentó un proyecto de ley para que se modifique el artículo 5 de la ley N° 19.167 de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, y así se quiten las limitaciones de edad para quienes quieran acceder a los copagos del Fondo Nacional de Recursos (FNR) para hacerse tratamientos de fertilidad de alta complejidad.

En la exposición de motivos, el diputado cuestiona el decreto reglamentario de la ley, que es de febrero de 2015 y que establece que solo por dos años se financiarían los tratamientos de este tipo para mujeres de entre 40 y 60 años. Este plazo está por vencer, y tanto organizaciones de mujeres como médicos pidieron al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, que haya una ampliación del mismo, lo que ya fue denegado por el jerarca.

"Resulta dudosa la legalidad de esta disposición reglamentaria, dado que establece una limitación de edad que la ley no realizó", añadió.

Lema también reclamó que el FNR, que cofinancia hasta tres tratamientos, no aumente los costos en cada intento, como se hace hoy.

Alerta: Martín Lema pidió explicaciones a ASSE por gastos. Foto: F. Ponzetto

FONDO NACIONAL DE RECURSOS