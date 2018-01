Ferroviarios amenazan parar trenes por conflicto con AFE

La situación podría complicarse si mañana a las 9 horas el Consejo Directivo de la Unión Ferroviaria del Uruguay decidiese realizar un paro de los servicios de transporte de pasajeros. Es que rechazan el despido de cuatro trabajadores del Servicio Logístico Ferroviario adoptado por las autoridades de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).

El integrante del sindicato, Ricardo Cajigas dijo a El País que se trató de un despido arbitrario ya que "casualmente son integrantes, en un caso delegado, del colectivo sindical". Cajigas explicó que "los cuatro funcionarios fueron los primeros afiliados al sindicato, es mucha casualidad", agregó. Los ferroviarios acusan al gerente general de Servicios Logísticos Ferroviarios, Fernando Valls, por tener "actitudes antisindicales" para con los funcionarios.

Por su parte, el presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez indicó a Telenoche que había funcionarios que marcaban tarjeta y se iban, adulteraban el reloj en el que se marca la hora de ingreso y salida y que hasta hubo casos en los que incluso faltó material de trabajo. "Hay herramientas que se trasladan de un lado a otro, cosas que son sacadas del taller. En todas estas situaciones están involucrados los funcionarios, desde el gerente de operaciones que era el responsable del taller y su asistente, así como los cuatro funcionarios", sentenció Rodríguez.

El jerarca considera que "venimos con un rendimiento muy bajo en la reparación y mantenimiento de la maquinaria que cada vez soporta menos los viajes de carga". Agregó que en muchas ocasiones el tren no llega a destino y debe salir una nueva máquina para remolcarlo.

Rodríguez admitió que la situación se pudo comprobar luego de registrar las cámaras de videovigilancia del lugar. Según confirmó Telenoche, AFE ya presentó una denuncia penal por este tema. Según supo El País, la situación aún no fue enterada al director del Partido Nacional, Alfonso Lereté. Los trabajadores "retan" a Rodríguez a presentar las filmaciones en las que se evidencien robos de materiales. En caso de que eso no ocurra, la Unión no descarta recurrir a la Justicia.

La Unión Ferroviaria había alcanzado un acuerdo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en el área de Servicios logísticos que indicaba que por 90 días no se podía innovar. Según los argumentos de la empresa estatal, el despido de los trabajadores responde solo a un proceso de reestructura: "Si consideran que deben despedir a funcionarios, deberían hacerlo en una negociación colectiva y además deberían haber cumplido los plazos", indicó Cajigas.

Incertidumbre.

El sindicato ferroviario se reunirá este jueves a las 9 de la mañana en su sede sindical para definir nuevas medidas y no se descarta parar las actividades y ocupar las instalaciones, entre otras. Cajigas indicó que "no se descarta de plano ninguna medida, la situación se puede llegar a agravar aún más", sentenció. Ayer por la mañana la Unión Ferroviaria realizó un paro sorpresivo que tuvo como consecuencia el bloqueo del tren que traslada a los turistas desde el puerto y hace el paseo hasta el barrio Peñarol. El paro incluyó una concentración en Ciudad Vieja frente al edificio de Servicios Logísticos en la que quemaron cubiertas y enlentecieron el tránsito. Según informó la Unión a través de su cuenta de Twitter, la medida fue por "la represión patronal y el despido de compañeros sindicalizados de los talleres". El Directorio de AFE decidió en 2017, por unanimidad, comenzar una investigación administrativa sobre la actuación de Fernando Valls, hoy gerente general de Servicios Logísticos Ferroviarios y ex gerente general de la empresa pública. La investigación fue pedida por el director nacionalista Alfonso Lereté a raíz de que Valls dispuso sin consultar la cesión de un predio a la empresa Comsa-Teyma en la ciudad de Paysandú.