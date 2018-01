Feministas a Sturla: "Quizás le molesta no poder imponer su fe a quienes no creemos"

Los dichos del cardenal Daniel Sturla durante el Rosario de Bendiciones para la Familia en la rambla del Buceo no pasaron desapercibidos para los colectivos feministas, quienes criticaron al religioso por sus afirmaciones contra la "ideología de género".



Durante este evento, que se llevó a cabo el sábado, Sturla sostuvo que la ley de despenalización del aborto y la "ideología de género" son "atentados a la familia". "Hay que estar atentos porque se la quiere imponer, es una colonización ideológica, como dice el papa Francisco", afirmó.



En declaraciones a Subrayado, Soledad García, integrante de Cotidiano Mujer, manifestó que los dichos de Sturla se deben a que quizás le molesta no poder imponer su fe a quienes no creemos lo que él cree” y consideró que “sólo debería importarle que sus fieles puedan ejercer libremente su religión y respetar las creencias de los demás”.

Por su parte, la presidenta de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica, Teresa Herrera, dijo también a Subrayado que lo que dijo el arzobispo de Montevideo “es una forma elegante de marginalizar a las mujeres”, ya que sus declaraciones van contra las políticas de equidad de género que intentan evitar casos de violencia doméstica".



Herrera consideró que se trata de una "actitud defensiva y ofensiva de la iglesia", que "demuestra la conducta que tiene la iglesia con la violencia de género y la pedofilia que se da ahí adentro”.

Además, recordó que días atrás, en Perú, el papa Francisco afirmó que los femicidios son una “plaga” y que se debe "luchar" para evitar que ocurran, por lo que consideró "paradójico" lo dicho por Sturla.



El plenario de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica sesionará en febrero y se tratará este tema, informó Herrera. En este sentido, consideró que sería bueno entablar un diálogo con la Iglesia Católica, aunque “nunca hubo un acercamiento con la Iglesia" y considera que "seguramente no lo haya ahora tampoco”.