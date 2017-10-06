Femicidio en Paysandú: un hombre mató a su expareja y luego se suicidó

TENÍA RESTRICCIÓN

El hombre se presentó en la casa de su expareja con un arma y le disparó dos veces.

Una mujer de 40 años fue asesinada por su expareja, un hombre de 44 años, que ayer se presentó en su vivienda y le disparó dos veces con un arma de fuego.

Según informa El Telégrafo, sobre el hombre pesaba una restricción de acercamiento.

La mujer fue herida a la altura de la cabeza. El hombre la dejó tirada en el suelo, con escasos signos vitales, y escapó para momentos después suicidarse.

Los médicos atendieron a la mujer, pero pese a los esfuerzos, no resistió y murió en el hospital Escuela del Litoral.

En los últimos días, mientras el Senado sancionó la ley que modifica el Código Penal estableciendo el delito de femicidio, otros episodios ocurrieron en distintas partes del país.

En Montevideo, una mujer de 40 años fue encontrada muerta por la Policía en su casa de Punta Carretas. Interrogan a su pareja.

En Artigas, procesaron con prisión a un joven de 21 años por matar a su pareja.

En Canelones, también esta semana, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de unos 25 años, en la bajada 33 de la playa de El Pinar.

La fiscal del caso, Silvia Mascaró, descartó que la mujer estuviera días en el agua aunque sí confirmó que fueron u201cvarias horasu201d. Según pudo comprobar, no presentaba ningún tipo de lesión u201cvisibleu201d. Estaba semidesnuda y pudo haber sido por el arrastre del agua. Se realizarán las pruebas científicas para determinar su identidad y qué fue lo que le causó la muerte.