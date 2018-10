La felicidad como fórmula para crear un mejor futuro

No es exacta como la matemática, la física o la química, pero la ciencia que estudia la felicidad revela caminos posibles para alcanzar ese tan anhelado estado. ¿Cuál es entonces la fórmula para llegar a este resultado?

“La felicidad crece menos de la experiencia pasiva de circunstancias deseables que de la participación en actividades valoradas y el progreso hacia las metas de uno mismo”, define Tal Ben-Shahar. Y, la suya, es una voz experta sobre la felicidad. Nacido en 1970 y de nacionalidad estadounidense e israelí, Ben-Shahar es un reconocido escritor y experto en psicología positiva y liderazgo.



Como credencial, además de las académicas —es licenciado en filosofía y psicología, así como doctor en comportamiento social de la Universidad de Harvard—, el experto es conocido por haber dictado el curso más popular en esa institución sobre psicología positiva, y el tercero con más convocatoria sobre la psicología del liderazgo en esa misma casa de estudios con más de 1.400 estudiantes.



Tras 20 años de estudiar y enseñar sobre “la ciencia de la felicidad”, Ben-Shahar explica por qué no puede entenderse como un sinónimo de posición económica o prestigio, y su función como pilar en la construcción del futuro. “Las personas felices viven con la certeza de que las actividades que les traen el disfrute en el presente también conducirán a un futuro satisfactorio”, asegura como una de sus máximas.



De la felicidad presente y futura expondrá Tal Ben-Shahar durante su visita a Montevideo el próximo viernes 12 en el marco del Sura Summit, una iniciativa regional de Sura Asset Management que por primera vez tendrá lugar en Uruguay (ver aparte).



En su conferencia «La ciencia de la felicidad», el experto abordará el tema desde diferentes enfoques, como el aspecto emocional y las medidas esenciales para superar las dificultades y aprovechar al máximo el éxito, la importancia de manejar el estrés para favorecer el crecimiento personal y el bienestar, la necesidad de preocuparse por uno mismo y dar a los demás claves para disfrutar del éxito y la felicidad.



“Será una charla interesante sobre cómo ser feliz en el presente y el futuro”, anticipó Gerardo Ameigenda, vicepresidente de Wealth & Asset Management de SURA Asset Management Uruguay. La idea de elegir a Ben-Shahar como conferencista del Sura Summit encaja con la visión que promueve la empresa. “Consideramos que su filosofía de vida conecta con el propósito que tenemos como compañía de acompañar a nuestros clientes a lo largo de su vida en la construcción de sus metas y sueños, pues al alcanzarlos podemos contribuir con su felicidad”, valoró el ejecutivo.



Junto a Ben-Shahar, SURA Summit 2018 contará con la participación de Eduardo Braun, director del Grupo HSM, experto en temas de liderazgo y management. Braun tiene en su haber varias entrevistas con grandes personalidades de talla mundial, como Bill Clinton, Muhammad Yunus, Jack Welch, Peter Drucker y Francis Ford Coppola, entre otros. En su encuentro del próximo viernes, Braun y Ben-Shahar conversarán sobre la felicidad, el liderazgo y el management. Estas temáticas han sido tratadas en profundidad por el gurú israelí tanto en conferencias como en sus diferentes libros como “The Pursuit of Perfect: How to Stop Chasing Perfection and Start Living a Richer”, “Happier Life” y de “Happier: Learn the Secrets to Daily Joy and Lasting Fulfillment”.



Pensar a futuro

Así como Ben-Shahar reflexiona sobre el impacto de la felicidad en lo que las personas y las empresas pueden lograr pensando a futuro, el Sura Summit se proyecta como una instancia donde los asistentes accederán a información y asesoría de modo de contar con “las herramientas necesarias para tomar decisiones vinculadas a sus inversiones y su futuro”, explicó Ameigenda. La actividad se alinea con el objetivo de la compañía de “brindar experiencias de valor y principalmente sumar conocimiento a los clientes de su línea de Inversiones de los países de Latinoamérica donde opera”, amplió.



Ameigenda destacó que desde el lanzamiento en Uruguay de Corredor de Bolsa Sura en 2016, la empresa ha afianzado “su compromiso por mantener cercanía con los clientes”, tanto a través del asesoramiento que les brindan sus expertos para la toma de decisiones financieras, así como a través de experiencias que les aporten valor.



El Sura Summit está dirigido a clientes de Sura Asset Management y otros grupos de interés; solo hay cupos para 500 personas, y se accede solo por invitación. El evento se emitirá en vivo y en directo a través de las redes sociales de Sura Uruguay.



“Nos entusiasma la idea de poder seguir generando estas instancias, que crezcan y podamos acercar estos expositores de gran relevancia a más personas”, remató Ameigenda.