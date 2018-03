Federación Rural acusa al gobierno de "no dar soluciones" y "confundir" a la opinión pública

La Federación Rural del Uruguay expresó “preocupación” por la forma en que el Poder Ejecutivo ha respondido a la proclama que leyeron los productores autoconvocados en el acto del 23 de enero.



Para la Federación, el gobierno utiliza “cada circunstancia para difundir lo realizado, en lugar de proponer soluciones significativas al difícil momento que muchos uruguayos están pasando”.



Sobre el mensaje que el gobierno emitió por cadena nacional, la gremial acusó que se manejaron “conceptos no ajustados a la realidad que confunden a la opinión pública”.



Los ruralistas afirman que “la trazabilidad NO (sic) es exclusivamente financiada con fondos públicos, también ha sido financiada con fondos de INAC que los aporta toda la cadena cárnica”.



Agregan que “los productores por cada animal faenado y litro de leche producido, aportan fondos para la vacunación anti-aftosa. Fondos que serían suficientes para pagarla toda, pero el Estado la paga más cara del valor del mercado, por compromisos por él mismo asumido”.



En un tercer punto aclaran que los fondos lechero y arrocero no son fondos dados por el gobierno, sino que son “créditos que los productores deberán pagar”.



También expresan preocupación por el “profundo desconocimiento de la angustiante realidad que de la mano del agro, el interior del país está sufriendo. Lo que hace muy difícil que podamos encontrar soluciones en conjunto”.



Para la Federación, “el primer paso debería ser reconocer la gravedad de la situación” y alertan que “las medidas anunciadas hasta la fecha son un exiguo paliativo”.



Y finalizan explicando que estas medidas “han tenido el mismo objetivo, el de transmitir a la sociedad lo que el gobierno hace, en lugar de atender las demandas primordiales del sector”.