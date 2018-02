A favor y en contra: las posturas en la polémica por la niña que repitió

En el centro de la polémica está una niña que cursa cuarto año de escuela en el colegio Santa María. Desde que El País dio a conocer la resolución judicial se alzaron las voces a favor y en contra. ¿Cuál es el argumento de cada parte?

El juez

El magistrado Gerardo Álvarez es juez de familia. En diciembre, cuando se encontraba realizando la suplencia en el juzgado de 20ºTurno, falló favor de la niña.



"El déficit atencional y cierto grado de dificultad motriz no pueden ser utilizados, como lo hace la institución (educativa), para impedir que la niña avance en su educación escolar. Es la propia institución que debe hacer una autocrítica en cuanto que el niño no debe estar al ritmo que le marque la institución, sino que esta última es la que debe implementar un abordaje adecuado para estar al ritmo del niño o adolescente que presente cierta problemática atencional y/o de motricidad. Dicho extremo no fue cumplido por la institución y como consecuencia de su accionar equivocado se requiere responsabilizar a la menor de autos haciéndola repetir el año. No resulta ser un capricho de los padres en tanto y en cuanto todos los informes de la clínica agregados son contestes en afirmar que la menor posee el potencial suficiente para afrontar un nuevo año. Entiende este sentenciante que fue la institución la que no logró abordar adecuadamente el referido potencial de la niña. No se puede someter a un niño a una frustración tan grande como lo es la repetición cuando la verdadera carencia fue de la propia institución".