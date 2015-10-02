Fármacos: Lacalle Pou emplaza a Vázquez

El senador nacionalista Luis Lacalle Pou cuestionó al gobierno por incluir en el proyecto de Presupuesto un artículo (el 425) que apunta a bloquear la posibilidad de comenzar juicios en reclamo de medicamentos caros, y dijo que está dispuesto a pedirle una reunión al presidente Tabaré Vázquez para tratar el asunto.

"Nosotros hemos visto muchas desigualdades en el acceso a medicamentos de alto costo, en primer término entre los que tienen recursos y no los tienen", dijo Lacalle Pou anoche en un acto de la lista 404.

"En segundo término, entre aquellos que, cuando el Fondo Nacional de Recursos les niega el medicamento, recurren a un recurso de amparo y se les da la razón, pero hay gente que no cuenta con un abogado y no saben que pueden interponer un recurso", advirtió. Y denunció que "el gobierno hace excepciones con unos y con otros no".

"El presidente de la República, quien es médico oncólogo, incluye en el Presupuesto un artículo que retacea la capacidad de iniciar juicio a la gente a la que se le niega el medicamento, en vez de pensar cómo hacer para que más gente que necesita estos medicamentos tenga acceso", acusó.

El oficialismo y la oposición discuten cambios a este artículo para hacer posible que los fármacos de alto costo lleguen a los pacientes a través del FNR.

Medicamentos caros