La farándula salió a la cancha en el Partido de las Estrellas

El Campus de Maldonado se llenó de famosos en la tardecita del jueves 4 de enero. Las figuras llegaban para cumplir con un fin solidario que es tradición desde hace diez años.

Esta vez, lo recaudado por las entradas vendidas en el Partido de las Estrellas, que organizan Pablo Francescoli y Enrique Lujambio, era a beneficio del Centro de Rehabilitación Física de Maldonado (Cerema), que busca mejorar la calidad de vida de niños y adultos en situación de discapacidad.

El vestuario del estadio Domingo Burgueño Miguel fue una fiesta desde que comenzaron a llegar las figuras, sobre las 19:00 horas. El Gucci fue uno de más aclamados. Niños y padres lo rodearon ansiosos por conseguir una foto. Él posó con una sonrisa para todos. Fue el centro de atención. No paró de firmar autógrafos. Aunque hace dos meses que está lesionado —recibió una patada en un partido de fútbol 5— no quiso perderse la chance de colaborar, y este partido marcó su vuelta a las canchas. Contó que el año pasado metió un gol de taco con asistencia del Fata Delgado a los 40 segundos, y luego prefirió abandonar el campo por miedo a arruinar su performance. En la previa prometió un gol, pero durante el partido estuvo peleado con el arco. Tuvo seis chances de convertir y las erró todas.

Jugó para el equipo de los azules y mostró orgulloso la casaca 13 en honor a unos de sus máximos ídolos, el "Loco" Abreu, a quien tiene tatuado en la pierna. El fanático de Nacional también tiene al "Chino" Recoba, Iván Alonso, el "Chengue" Morales y adelantó que el próximo que se hará será el de Ruben Sosa.

Quien sí cumplió con su promesa fue Coco Echagüe, que marcó el tanto que le dio el triunfo al equipo azul, y estuvo en cancha todo el partido. Consultado sobre la posición que ocuparía en el campo, contestó, "juego de goleador. Todos los años hago dos o tres goles", dijo con humor quien ha participado en las diez ediciones de este evento.

Adversarios.

El Fata Delgado y Guillermo Lockhart suelen jugar juntos al fútbol 5 en el equipo Pabellón 23, donde también participan Charly Sosa, el Gucci, y los ex jugadores profesionales como Tito Gonçalves y Martín del Campo. Pero esta vez, al líder de Los Fatales y al conductor de Voces Anónimas les tocó enfrentarse: el primero jugó con los azules y el segundo con los verdes. "Suelo ir al gimnasio y correr por la Rambla pero con este calor se hace difícil. Si aguanto medio tiempo estoy contento", dijo Lockhart en la previa. Pero resistió y jugó hasta el final. Quien no pudo completar los 40 minutos fue el Fata Delgado, pero no sorprendió porque, según dice, no suele correr más de un cuarto de hora.

Iñaki Abadie, que juega de 9 en la Liga Universitaria por Old Boys, fue otro de los que prometió un gol con la derecha. Aunque no se le dio, todos coincidieron en que fue uno de los más destacados de la cancha, y resultó clave en varias asistencias.

El Reja fue uno de los últimos en arribar al Campus. Llegó cinco minutos antes de que comenzara el partido, que estaba previsto para las 21:00, y preguntó: "¿De dónde agarro la ropa?". Vestido con camisa blanca, short rojo Lacoste y ojotas de la misma marca, El Reja no se precipitó hacia el vestuario, prefirió quedarse sacándose fotos con los fanáticos y hasta le firmó a un adolescente una camiseta de Uruguay.

Los extranjeros.

Las figuras argentinas que participaron fueron dos: el mediático abogado Fernando Burlando y Tito Speranza, exseguridad de Ricardo Fort que se hizo famoso en Bailando por un sueño. Los policías que custodiaban el ingreso a la cancha salieron de su función para poder sacarse una foto con ellos, pero prefirieron hacerlo adentro para no ser vistos. Ambos se destacaron en la cancha. Tito Speranza tuvo dos mano a mano con el golero rival, el periodista deportivo Tito Mastandrea.

La edición pasada, Burlando jugó de muletas y rengueando. Acababa de ser operado de la rodilla por una lesión que sufrió en el reality de Marcelo Tinelli, y si bien aún continúa en proceso de rehabilitación, no quiso perderse la chance de participar. Su rendimiento fue superior al de los más jóvenes. "Se jugó todo. Fue figura en la defensa", elogiaron sus compañeros del equipo azul.

Consultado sobre la presencia de Marcelo Tinelli, que desde hace varias ediciones se dice que estará en el Partido de las Estrellas, Burlando sostuvo que tranquilamente podría venir. "Marcelo es supersolidario. Te garantizo que si hay un tipo que levanta la mano cuando hay que ayudar a una fundación es él. Yo puedo hacer el contacto. Además, a Marcelo le encanta el fútbol".

Triunfo aurinegro por penales

El duelo más esperado fue el partido Clásico que disputaron ídolos de todos los tiempos de Nacional y Peñarol. Por los aurinegros jugaron: Maxi Arias, Ruben Paz, Serafín García, José María Franco, y Leo Ramos, actual técnico, entre otros. Las figuras representes de los tricolores fueron: Jorge Seré, Horacio Peralta, Enrique Peña, Sebastián Abreu, Juan Ramón Carrasco, Carlos Camejo y Gabriel Álvez, entre otros. El partido Clásico terminó en empate 2 a 2 con goles aurinegros de Serafín García y José María Franco, que marcaron al principio, mientras que Nacional igualó con tantos de Gabriel Álvez y el "Loco" Abreu. El encuentro se definió por penales y el triunfo quedó en manos de Peñarol por 7 a 6.

Según supo El País, esta fue la última edición del Partido de las Estrellas que se desarrolló en el Campus de Maldonado. El año próximo está previsto que se juegue en la playa.