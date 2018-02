Familiares renunció al grupo creado por Vázquez: "No se presiona a los militares"

La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos anunció que renuncia al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, creado por el gobierno de Tabaré Vázquez, debido a "la falta de decisión política con respecto a las Fuerzas Armadas" que consideraron "el principal obstáculo en la búsqueda" de información.



"No se ha querido presionar a los militares para que aporten la información que sabemos poseen", informaron a través de un comunicado y agregaron que "no se han enviado mensajes contundentes a la institución militar sobre cuál sería el único camino para superar eso que llaman 'carga del pasado' (o sea sus propios crímenes impunes)".



El grupo opinó que se debe establecer una política para enfrentar "las dilaciones de quienes tienen la información" ya que si no la dan "perpetúan las consecuencias de lo que fue un estado terrorista y dictatorial, que se muestra aún como no desarticulado".



"Lo vemos en las declaraciones del Comandante en Jefe diciendo que son los más interesados en encontrar a los desaparecidos, cuando los mantienen secuestrados en sus propios predios", indicaron.



Las Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos indicaron que es el Estado el que tiene la responsabilidad de realizar investigaciones, de hacer justicia y de encontrar "a nuestros familiares".



El grupo anunció su baja a través de su página web en la que además explicó que "ese inmenso y persistente trabajo de pedir y esperar no se ha visto plasmado en información real y de calidad, en el acceso a fuentes reales de inteligencia militar, lo que terminó por no aportar datos relevantes en la búsqueda de nuestros desaparecidos".